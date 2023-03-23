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舊金山市內公交站 被暴風雨破壞

記者李怡╱舊金山即時報導
企李街（Clay Street)的1路公交站被吹倒的樹木破壞。（記者李怡╱攝影）
企李街（Clay Street)的1路公交站被吹倒的樹木破壞。（記者李怡╱攝影）

本周舊金山風暴天氣導致全市有700多棵樹木吹倒，兩人死亡。另有兩人因風暴墜落物導致受傷入院，包括一名警員。全灣區至少有四人因周二的風暴死亡。目前市府市政部門正著力於清掃和重建街道上刮倒的樹木和被破壞的公共設施。

22日雖是風和日麗的天氣，但暴風雨給城市造成的破壞，仍然影響著市民的生活和正常的出行。位於舊金山第三區市區的Polk街和Clay街公交車站，已被大風刮倒的大樹嚴重破壞，導致車站已停用。Clay街段道路封鎖，住在此街道的市民回家要繞道而行。且街道上的兩顆大樹，被風暴連根拔起，橫檔道路，導致車輛和行人無法通過。住在附近的居民Mike表示，十幾年來從未看到過這樣的景象，如此粗壯的大樹也能被連根拔起。他說，這是由於加州今年的雨水過多，已經把大樹的根泡軟，在遇到風暴之後便被吹倒。

吹倒的樹木擋住道路，導致Polk路段戒嚴。（記者李怡╱攝影）
吹倒的樹木擋住道路，導致Polk路段戒嚴。（記者李怡╱攝影）

舊金山公用事業委員會 (SFPUC) 回應，在風暴之前、期間和之後，公共事業委員會的工作人員，部署了高度專業化的設備，包括多達六輛執勤卡車、六輛社區服務卡車和六個突擊保衛小組，以響應全市範圍的服務請求，包括監控和清理排水系統，搶修報備電力系統。自本周以來已經響應了全市83次服務請求。

企李街（Clay Street)的1路公交站被吹倒的樹木破壞。（記者李怡╱攝影）
企李街（Clay Street)的1路公交站被吹倒的樹木破壞。（記者李怡╱攝影）

針對暴風雨天氣造成的城市破壞，舊金山應急管理部 (DEM)特別啟動了應急行動，即時監測風暴影響，並部署協調資源。舊金山911呼叫中心，在風暴高峰期收到了超出平常400%的緊急電話。市府工作人員對此做出積極回應，並正在處理城市的恢復工作，包括恢復人行與自行車道的開放，清理倒下的樹木和開放海灣大橋和公園等工作。

風暴 舊金山 加州

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