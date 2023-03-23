加州議員羅達倫提案保護仇恨犯罪受害者 獲兩黨支持

聖縣一名嫌疑人針對多名特征為南亞女性進行了多次暴力搶劫，檢方卻不能以仇恨犯罪起訴。（羅達倫辦公室提供）

代表矽谷選區的加州 眾議員羅達倫（Evan Low）23日提出AB 1064法案，允許法庭在審判期間採用偏見動機（Bias Motivation）證據，進一步保護仇恨犯罪 的受害者。

由於仇恨犯罪的特殊性，導致其定罪難度很高，檢方必須證明嫌疑人具有仇恨的動機，如在書面或線上明確宣傳要攻擊某類人群，檢方才可提出訴訟。然而如果嫌疑人只是蓄意攻擊，則很難將其定義為仇恨犯罪範疇。

羅達倫表示，目前相關刑法過於軟弱。

聖他克拉拉縣副檢察長波亞斯基（(Jay Boyarsky）表示，最近聖縣出現一宗攻擊案件，嫌疑人針對多名特征為南亞女性的受害人，進行多次暴力搶劫。然而根據目前法律，檢方只能以一般搶劫罪名進行起訴。

波亞斯基說：「我們不能允許嫌疑人針對某特定社區發起攻擊，而無需承擔仇恨行為的罪責。」

根據加州仇恨犯罪報告書顯示，加州仇恨犯罪案件持續增加：2020至2021年間，仇恨犯罪增加32.6%；針對非裔仇恨犯罪增加12.5%；針對亞裔 仇恨犯罪增加177.5%；因性取向偏見的仇恨犯罪增加47.8%。