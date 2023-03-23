加州議員羅達倫提案保護仇恨犯罪受害者 獲兩黨支持
代表矽谷選區的加州眾議員羅達倫（Evan Low）23日提出AB 1064法案，允許法庭在審判期間採用偏見動機（Bias Motivation）證據，進一步保護仇恨犯罪的受害者。
由於仇恨犯罪的特殊性，導致其定罪難度很高，檢方必須證明嫌疑人具有仇恨的動機，如在書面或線上明確宣傳要攻擊某類人群，檢方才可提出訴訟。然而如果嫌疑人只是蓄意攻擊，則很難將其定義為仇恨犯罪範疇。
羅達倫表示，目前相關刑法過於軟弱。
聖他克拉拉縣副檢察長波亞斯基（(Jay Boyarsky）表示，最近聖縣出現一宗攻擊案件，嫌疑人針對多名特征為南亞女性的受害人，進行多次暴力搶劫。然而根據目前法律，檢方只能以一般搶劫罪名進行起訴。
波亞斯基說：「我們不能允許嫌疑人針對某特定社區發起攻擊，而無需承擔仇恨行為的罪責。」
根據加州仇恨犯罪報告書顯示，加州仇恨犯罪案件持續增加：2020至2021年間，仇恨犯罪增加32.6%；針對非裔仇恨犯罪增加12.5%；針對亞裔仇恨犯罪增加177.5%；因性取向偏見的仇恨犯罪增加47.8%。
羅達倫所提出的修正案將允許檢察官，將針對某特定人群的偏見作為證據。根據案件不同情況，偏見動機可包含仇恨、敵意、怨恨、反感、鄙視、不合理恐懼、受害妄想、冷酷無情、尋求刺激、社會控制慾、與自我同調人結盟、認為受害人屬於弱勢（軟弱、沒有價值等）、或因受害人一明顯可見的特征等。
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