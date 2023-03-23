FRC機器人大賽 LEO-CAT台灣石虎隊得新秀獎

機器人比賽現場圍著安全柵欄，機器人在場上互相撞擊的聲音以及被撞翻的場景。（Cyphersis隊提供）

2023年FRC機器人大賽（First Robotics Competition）舊金山 分區賽部分賽事已順利結束，「LEO-CAT台灣石虎隊」Cyphersis 9274隊得到2023年新秀創意獎（Rookie Inspiration Award），Cyphersis隊副隊長屠永年、機構組長楊兆傑都認為這個比賽讓他們得到很多成長，就像是美國矽谷 文化，成為推動社會前進的力量。

屠永年說，「LEO-CAT台灣石虎隊」是一支對機器人學習充滿熱情、由跨校學生組成的FRC新秀隊伍，他個人在升10年級前，從台灣的學校轉學到矽谷北聖荷西Independence高中就學，利用時間，持續與台灣隊友網路參與程式及機構設計討論。

他說，與美國當地高中生彼此是競爭對手，比賽現場圍著安全柵欄，機器人在場上互相撞擊的聲音以及被撞翻的場景，站在看台上的隊伍就像看著猛獸互相廝咬，各隊加油聲此起彼落、驚呼連連，彷彿像是現代的古羅馬競技場。

屠永年說，雖然隊伍的機器人歷經多次衝撞、零件損壞，但工作區隔壁的其他隊卻全力協助搶修機器人，好像是同隊的互相幫忙，感覺這件事情在華人體制內的教育很難發生，因為明明是競爭關係，卻願意出手相助，而這種競合的力量，正是推動西方社會前進的力量。

他說，組織隊伍就像是經營一家新創公司，必須分工合作朝向同一個目標前進，有些人負責文宣與社群媒體 ，有些協助募款，也有專人負責軟、硬體、電路配置、機構設計等，看到台灣人如此團結，相當感動。

楊兆傑說，報到第一天，大會安排賽程是機器人規格檢查和練習賽，官方規定裝防撞桿，沒想到自家的尺寸略高，需要拆掉重做，但缺乏加工機具與備用材料，沒想到隔壁的其他隊伍願意協助，花了一個晚上幫忙做出兩組防撞桿，且不收費，還說能幫上忙感動非常榮幸，這是非常令人感動的一幕。

楊兆傑說，透過機器人大賽，大家彼此交流認識許多世界各地的隊伍，今年抱持學習的心情來到矽谷，享受學習的樂趣與比賽的挑戰。