亞式虎媽與美式教養 華裔家庭的溝通難關

凱芯文教日前舉辦華裔兩代溝通教養講座，基金會創辦人嚴惠如（左一）、兒童心理博士雷珍瑜（Jennifer Liou，左三）合影。（主辦單位提供）

「媽的多重宇宙」橫掃七項奧斯卡大獎後，劇中所提到的第一代華裔移民 與第二代的文化衝突，成為熱門話題，對於與自己身處不同環境的華二代，第一代移民有著很深的期許，甚至強加自身原有的教育 方式在孩子身上，其中引發的教養衝突，激發出對這部奧斯卡有史以來最多華裔同屆得獎電影的討論。

凱芯文教基金會，日前在館內舉辦免費兒童教養心理講座，針對美國移民上下代教養問題來討論分享，由兒童心理機構Child Mind Institute博士雷珍瑜（Jennifer Louie）主講。雷珍瑜是史丹佛學士、加大心理博士，在機構中提供兒童焦慮相關心理諮商，更重要的是，她本身就是一位華二代，自己經歷過移民第一代與第二代的溝通衝突，也讓她透過心理學專業，重新詮釋當初遇到的兩代教養問題。

雷珍瑜提出許多兩代價值觀的不同點，像是要求嚴格的亞洲虎媽教育遇到自由的美式教育時反應大不同，亞裔 父母看到孩子成績單時，孩子分數拿到A，在亞裔父母心中只代表Average（平均），B則是Below Average（平均之下），亞裔父母總是希望孩子達到更好的表現。

雷珍瑜也提到如何改善跟自己孩子溝通的方式。她透過簡單的表格，演示父母該說什麼以及如何說出口，例如直接叫孩子關電視，可以改成「再五分鐘你要去關電視」，或是父母不要迂迴地問問題，而是直接表達想說的意思。

演說結束後，家長們進行熱烈討論，雷珍瑜也與家長進行更多溝通。她說，亞洲父母總希望自己做到最好，想要控制很多事情，應多給孩子一點空間，和孩子們溝通，增加他們社交情緒管理，才是更重要的事情。