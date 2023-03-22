好在車內沒人 北加狂風時速88英里 大樹倒下壓壞華人車

暴風雨中，屋崙華埠人行道的大樹倒下，壓到路邊一輛車。（記者劉先進 ／攝影）

暴風雨21日襲擊灣區 ，大風最高時速一度為88哩，暴風雨至少導致灣區4人遇難。東灣屋崙華埠 7街人行道上一顆大樹倒下，壓住路邊停放的兩輛車。其中一輛在21日下午移走，另一輛車，還在等待市府處理。車主余先生說，新車價值4萬5000元，沒開多久就飛來橫禍，「好在當時我們都不在車上，只能說是不幸中的萬幸。」

21日晚，本報記者在7街夾Webster街看到，這棵倒下的大樹幾乎被暴風連根拔起，大樹樹枝部位壓住一輛豐田麵包車的頂部。大樹枝葉茂盛，幾乎看不到車子的頂部損壞情況。車主余先生此時剛好趕到。他表示，車子價值4萬5000元，只開了5000哩，幾乎是新車。太太到華埠購物，將車停在路邊2個多小時，沒想到「飛來橫禍」，回來就發現車子被大樹砸到。

余先生說，他在21日致電911，但因為沒有人員傷亡，也沒有電纜等公共設施破壞，所以接線員建議他，致電屋崙工務局的投訴電話311。不過，打過去後無人接聽。在22日早上，大樹還沒有移開。「保險公司要等待市府挪開大樹，才能評估受損情況，我才能拖車去維修。再由保險找市府商談索賠事宜。」目前，余先生已經租賃一輛車出行。

台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林說，21日大樹倒下，其實壓到兩輛車，其中一輛受損相對少一點，在當天就移開。但截至22日中午，余先生的車子還壓在大樹底下。

華促會理事會主席莊錦鎮則表示，他聯繫了余先生，還勸說對方，不要一直等待在大樹邊。 他致電屋崙警局，由對方聯繫工務局，得到的回復是，目前暴風雨導致屋崙不少樹木倒下，工務局只能依次處理。