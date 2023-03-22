聖荷西白人至上組織領導 威脅記者被捕

「烈火師（Feuerkrieg Division）」是一個白人至上主義組織，其目標是「通過恐怖主義和其他暴力方式挑戰法律、社會秩序和政府」和「鼓勵攻擊少數族裔、猶太裔、LGBTQ+社區、美國政府、記者和關鍵基礎設施。」（圖片來自烈火師網站」

美國司法部 表示，一名聖荷西男子周二因涉嫌威脅殺死試圖報導其組織的記者而被捕。

韋爾克（Nicholas Welker）也被稱為「King ov Wrath」和「ilovehate5150」，是白人至上 主義組織「烈火師（Feuerkrieg Division）」的領導人。檢方稱該組織的目標是「通過恐怖主義和其他暴力方式挑戰法律、社會秩序和政府」和「鼓勵攻擊少數族裔、猶太 裔、LGBTQ+社區、美國政府、記者和關鍵基礎設施。」

根據法庭文件，韋爾克在網上發布了關於一名正在報導烈火師的布魯克林記者的暴力梗圖（Memes）。法庭文件中沒有提到這名記者和新聞機構的名字。

檢方稱，這些圖片包括一張這名記者的照片，他/她的眼睛上有「種族叛徒」的字樣，還有一把槍指著他/她的頭，並配文「記者 F**K OFF！ 你被警告了。」 還指出「這是一名記者，負責跟踪我們的兄弟以獲取信息。」

根據法庭文件，韋爾克的兩名追隨者隨後直接發了推文並@那名記者，其中一位問「你看到我們為你做的新東西了嗎？ 」

韋爾克面臨一項共謀傳播威脅性信息的指控，如果罪名成立，他將面臨最高五年的監禁。他還沒有正式認罪。