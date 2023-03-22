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北加州中校聯合會夏令營招生起跑 推廣中華文化傳承

記者李榮／密爾比達即時報導
北加州中文學校聯合會宣布，今年的兒童文化夏令營報名起跑。（記者李榮／攝影）
北加州中文學校聯合會宣布，今年的兒童文化夏令營報名起跑。（記者李榮／攝影）

加州中文學校聯合會多年來都在南灣華僑文教中心，舉辦「兒童文化夏令營」。北加州中文學校聯合會宣布，今年的夏令營時間為6月19日至 6月23日，參加的學生可以體驗到傳統的民俗體育、藝術、 舞蹈，以及中華手工藝等課程，並且動手習作中華傳統小吃，還能在團康活動中體驗文化饗宴。

北加州中文學校聯合會介紹，今年的招收年齡對象為2023年9月將升1到7年級的學童，按年齡分班。夏令營負責人、北加州中文學校前會長汪昌泰指出，非常感謝中華民國僑務委員會的贊助，讓夏令營計畫能圓滿進行。夏令營除了服務小朋友，也給了華裔高中子弟有機會擔任助教（TA），進一步服務社區。特別是在許多學校停止參考SAT、ACT等標準考試成績之後，社區服務的熱情與經驗更顯重要。

他進一步說，兒童文化夏令營是以推廣中華文化為目的，今年的內容豐富，並且照慣例以成本價來服務社區，讓學生、家長能輕鬆參與。

北加州中文學校聯合會長王婉君表示，聯合會舉辦夏令營非常精緻，邀聘資深的老師、招募優秀的助教，還提供美味可口的點心。去年參加的小朋友和家長都頻頻讚夏令營是物超所值，而且特別喜歡在最後一天舉辦的台灣小吃活動，大家有吃有玩，歡樂愉快。

南灣僑教中心主任莊雅淑表示，中文學校聯合會的夏令營是僑界向來非常熱切期待的活動，而且也給了海外出生的華裔子弟了解父母親出生及成長與文化根源的機會，進一步昇華文化認同感，對於海外出身的華裔子弟非常重要。她感謝中文學校聯合會同仁的努力支援與協助，相信夏令營精彩可期，也預祝夏令營成功。

聯合會副會長單聖玲提到，如果在3月31日前報名，可享有早鳥優惠，只要390元。費用包含報名費、營養午餐、可口點心、活動T恤，以及所有上課材料費。

北加州中文學校聯合會「兒童文化夏令營」時間：6月19日至 6月23日。地點：金山灣區南灣華僑文教中心（100 S. Milpitas Blvd. Milpitas）

詳情請可洽北加州中文學校聯合會，網站： https://www.anccs.org/event/summercamp2023

加州 北加 華裔

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