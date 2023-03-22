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北加屋崙街頭 15秒槍案嫌犯被捕

記者張曼琳/屋崙即時報導
2月26日凌晨1時30分，東灣44歲的亞裔Phil Norawong在屋崙華埠街頭被人開槍殺害。（本報資料圖）
2月26日凌晨1時30分，東灣44歲的亞裔Phil Norawong在屋崙華埠街頭被人開槍殺害。（本報資料圖）

2月26日凌晨1時30分，東灣44歲的亞裔Phil Norawong在屋崙華埠街頭被人開槍殺害。本月22日上午的屋崙防罪委員會（AACC）的月會中，屋崙市警督余剑倫（Alan Yu） 透露，該案嫌犯已被拘留，因案件還在調查中，無法透露更多訊息。

會議上，華埠聯絡員符美（Mae Phu）例行公開每月犯罪數據時提及了此案。她表示，兇案發生在2月26日，靠近委士打街（Webster st），案發時已引起警局特別執法部門的注意，並幫助將一名受害者送入急救室。符美透露，因該案涉及槍枝，警局先以重罪襲擊回應，在後來得知受害人在入院後不治後，又將該案定型為凶殺案。

稍後，警督余剑倫透露了更多細節。他指出，案發地點在6街和7街之間的委士打街路段，他可以確定的是，該案的確為發生在華埠的兇殺案，他說：「我們會深入調查，無論這是與畫布商戶有關，還是與顧客來訪，或是重複犯案有關。」余剑倫也強調關於此案，唯一可以透露的是，儘管案件仍在繼續調查中，但嫌疑人已被拘留。

余剑倫也認為，本次兇案更像是一宗偶然事件，並不是針對性的搶劫案，他說：「兩方相遇，最終發生暴力衝突在任何地方都有可能發生。」他讚賞了警局兇案小組的工作並向社區保證「該案並非搶劫，也與有可能重演的事件無關，為一個孤立的事件。」

根據本報之前報導，案發時受害者Phil Norawong和另外兩名好友Lenh和Ricky從一家餐廳吃完飯出來，遇到戴著滑雪面罩的嫌犯坐在車上聲稱要搶劫，「我要奪走你的東西。」三人沒理會往前走約15秒，未料劫匪開車在路口向他們開槍射擊，Norawong不幸遇害，被擊中數槍，約在事發後五小時在醫院搶救無效去世。

警督余剑倫透露，Phil Norawong兇案案嫌犯已被拘留。（記者張曼琳/截屏...
警督余剑倫透露，Phil Norawong兇案案嫌犯已被拘留。（記者張曼琳/截屏）
案發時的6街和7街之間的委士打街路段。（KTVU電視台畫面）
案發時的6街和7街之間的委士打街路段。（KTVU電視台畫面）

華埠 屋崙 亞裔

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