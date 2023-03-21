舊金山民主黨前主席蔣美琴入選為「2023年度傑出女性」

舊金山民主黨前主席蔣美琴獲州第11區眾議員威善高提名，入選為「2023年度傑出女性」。（威善高辦公室/供圖）

舊金山 民主黨前主席蔣美琴(Mary Jung)獲州第11區眾議員威善高(Scott Wiener)提名，入選為「2023年度傑出女性」之一。威善高20日下午，表彰蔣美琴(Mary Jung)入選該區年度傑出女性並高度讚賞了蔣美琴對社區做出的頗多的貢獻。威善高稱蔣美琴為加州 民眾的榜樣，並由衷祝福她在未來的進一步成功。

蔣美琴和威善高一同出席了，週一在沙加緬度州議會大樓舉行「加州女性創造『她』的歷史」(California Women Making Herstory)」典禮，與所有獲獎的傑出女性一起接受這項殊榮，除蔣美琴外，舊金山獲選的傑出華裔女性還有東華醫院行政總裁張建清。

威善高表示，本次蔣美琴入選傑出女性，突出其多項成就，以及公眾對她的認可。他還指出，加州擁有豐富悠久的女性歷史，她們對社區的福祉和改善作出寶貴和影響深遠的貢獻，其中包括了蔣美琴作為社區活動家的成就，在義和公共事業中開展的工作，為舊金山居民帶去福祉。

蔣美琴1954年出生，成長於位於柏拉阿圖(Palo Alto)的花場，6歲時同母親和繼父搬往俄亥俄州（Ohio）克里夫蘭（Cleveland）。成年後，蔣美琴的第一份工作為一間管理顧問公司的文員，因意識到嚴重的職場不公問題，她加入了當地勞工 組織「克里夫蘭職業女性」(Cleveland Women Working)，為爭取改善勞工的薪資待遇做出工作。

1997年，蔣美琴重返加州任職舊金山市府辦公室經理，之後她又擔任了太平洋煤電(PG&E)政府節能計劃經理，在2007年她還獲時任舊金山市長紐森（Gavin Newsom）任命其為舊金山市民政委員會委員（San Francisco Civil Service Commission）。

在2013年，蔣美琴被聘為舊金山地產經紀協會（San Francisco Association of Realtors)政府關係及社區事務主任，並透過該協會基金會創立「歡迎回家項目」(Welcome Home Project)並過與當地非牟利機構、相關政府部門和企業的合作，幫助該市的無家可歸家庭取得永久住房。

因為蔣美琴對服務不足人口的支持和成就，她在2013年7月獲時任舊金山市長李孟賢（Ed Lee）任命為舊金山女性地位委員會（San Francisco Commission on the Status of Women）委員，同年又獲李孟賢委任為該市藝術委員會委員。

蔣美琴在擔任事物的同時也為一個專注養育兒子的母親。同時，她還為多個慈善和公益組織志願服務了無數小時，幾十年致力公平權利、幫助有需要的人和提倡全民可負擔的醫療保健。