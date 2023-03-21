我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

提交報稅表前避免犯這些錯 降低被查稅機率

葛妮絲派特洛出庭拿筆記本遮臉 遭控滑雪撞人肇逃

舊金山民主黨前主席蔣美琴入選為「2023年度傑出女性」

記者張曼琳／舊金山即時報導
舊金山民主黨前主席蔣美琴獲州第11區眾議員威善高提名，入選為「2023年度傑出女性」。（威善高辦公室/供圖）
舊金山民主黨前主席蔣美琴獲州第11區眾議員威善高提名，入選為「2023年度傑出女性」。（威善高辦公室/供圖）

舊金山民主黨前主席蔣美琴(Mary Jung)獲州第11區眾議員威善高(Scott Wiener)提名，入選為「2023年度傑出女性」之一。威善高20日下午，表彰蔣美琴(Mary Jung)入選該區年度傑出女性並高度讚賞了蔣美琴對社區做出的頗多的貢獻。威善高稱蔣美琴為加州民眾的榜樣，並由衷祝福她在未來的進一步成功。

蔣美琴和威善高一同出席了，週一在沙加緬度州議會大樓舉行「加州女性創造『她』的歷史」(California Women Making Herstory)」典禮，與所有獲獎的傑出女性一起接受這項殊榮，除蔣美琴外，舊金山獲選的傑出華裔女性還有東華醫院行政總裁張建清。

威善高表示，本次蔣美琴入選傑出女性，突出其多項成就，以及公眾對她的認可。他還指出，加州擁有豐富悠久的女性歷史，她們對社區的福祉和改善作出寶貴和影響深遠的貢獻，其中包括了蔣美琴作為社區活動家的成就，在義和公共事業中開展的工作，為舊金山居民帶去福祉。

蔣美琴1954年出生，成長於位於柏拉阿圖(Palo Alto)的花場，6歲時同母親和繼父搬往俄亥俄州（Ohio）克里夫蘭（Cleveland）。成年後，蔣美琴的第一份工作為一間管理顧問公司的文員，因意識到嚴重的職場不公問題，她加入了當地勞工組織「克里夫蘭職業女性」(Cleveland Women Working)，為爭取改善勞工的薪資待遇做出工作。

1997年，蔣美琴重返加州任職舊金山市府辦公室經理，之後她又擔任了太平洋煤電(PG&E)政府節能計劃經理，在2007年她還獲時任舊金山市長紐森（Gavin Newsom）任命其為舊金山市民政委員會委員（San Francisco Civil Service Commission）。

在2013年，蔣美琴被聘為舊金山地產經紀協會（San Francisco Association of Realtors)政府關係及社區事務主任，並透過該協會基金會創立「歡迎回家項目」(Welcome Home Project)並過與當地非牟利機構、相關政府部門和企業的合作，幫助該市的無家可歸家庭取得永久住房。

因為蔣美琴對服務不足人口的支持和成就，她在2013年7月獲時任舊金山市長李孟賢（Ed Lee）任命為舊金山女性地位委員會（San Francisco Commission on the Status of Women）委員，同年又獲李孟賢委任為該市藝術委員會委員。

蔣美琴在擔任事物的同時也為一個專注養育兒子的母親。同時，她還為多個慈善和公益組織志願服務了無數小時，幾十年致力公平權利、幫助有需要的人和提倡全民可負擔的醫療保健。

由州議會評選多「年度傑出女性獎」為享有崇高聲譽的殊榮，每年授予給在社區作出卓越貢獻的女性，以慶祝女性非凡的成就。

蔣美琴（右）和威善高（左）一同出席了，20日在沙加緬度州議會大樓舉行「加州女性創...
蔣美琴（右）和威善高（左）一同出席了，20日在沙加緬度州議會大樓舉行「加州女性創造『她』的歷史」典禮。（威善高辦公室/供圖）
在州議會為蔣美琴頒發賀狀。（記者張曼琳/截屏）
在州議會為蔣美琴頒發賀狀。（記者張曼琳/截屏）

舊金山 加州 勞工

上一則

Theranos荷姆斯前男友 巴爾瓦尼延後入獄再出招

下一則

美西第一座鋼磚結構 舊金山百年酒店易主

延伸閱讀

駐舊金山領館遭示威者闖入破壞 印度提外交抗議

駐舊金山領館遭示威者闖入破壞 印度提外交抗議
92歲梅鐸將梅開五度 66歲新娘為前舊金山警局牧師

92歲梅鐸將梅開五度 66歲新娘為前舊金山警局牧師
舊金山去年合約支出58億 占年度預算逾4成

舊金山去年合約支出58億 占年度預算逾4成
經濟差 舊金山4郵區銷售稅2位數下降

經濟差 舊金山4郵區銷售稅2位數下降
FRC舊金山分區賽 台灣8169牡羊隊獲評審獎

FRC舊金山分區賽 台灣8169牡羊隊獲評審獎

熱門新聞

Costco的台灣老協珍佛跳墻目前6.7折。（記者劉先進／攝影）

Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

2023-03-18 00:33
灣區未來將禁止天然氣熱水爐與暖氣系統。（記者李榮／攝影）

全美最嚴 灣區將禁止天然氣熱水爐與暖氣

2023-03-16 20:07
女子可能因竊取一塊小牌子遭逼車，最後在高速公路發生意外。（取自訃告）

偷30元塑膠牌遭追車 女子880高速公路被車撞死

2023-03-19 20:06
健保是許多僑胞非常關注的權益，但許多人因疫情至今還沒恢復戶籍。（本報檔案照片）

出境逾2年戶籍被遷出 台灣健保彈性措施再延長

2023-03-19 19:16
北加灣區14日受強風襲擊，多處樹倒、籬笆倒、交通號誌壞掉，圖為南灣路口交通號誌損壞。（記者熊移山／攝影）

風暴影響 矽谷大停電 有如第三世界

2023-03-15 17:35
暴風雨即將殺到加州，圖為衛星雲圖。（記者劉先進／翻攝）

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

2023-03-14 01:13

超人氣

更多 >
這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃
CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延
談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破

談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破
92歲梅鐸又要結婚了 第5任新娘是66歲前舊金山警局牧師

92歲梅鐸又要結婚了 第5任新娘是66歲前舊金山警局牧師
連收免費Uber Eats吃到怕 高地公園社區居民懷疑動機

連收免費Uber Eats吃到怕 高地公園社區居民懷疑動機