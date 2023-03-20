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美國國際音樂大賽30年 鋼琴大師寇柏林演出

記者李榮／密爾比達即時報導
由北加州華人音樂教師協會舉辦的「美國國際音樂大賽」已舉辦30年。（記者李榮／攝影）
由北加州華人音樂教師協會舉辦的「美國國際音樂大賽」已舉辦30年。（記者李榮／攝影）

已經連續舉辦30年、由北加州華人音樂教師協會舉辦的「美國國際音樂大賽」，將於今年7月29至30日在聖荷西舉行。而承辦的美國國際音樂基金會也確定邀請2005年范克萊本國際鋼琴大賽首獎得主、知名俄羅斯籍的鋼琴家寇柏林（Alexander Kobrin），於4月2日籌款音樂會現場演出，節目內容包括貝多芬與舒伯特的鋼琴曲。

1980年出生於莫斯科的寇柏林是烏克蘭裔、俄羅斯籍的國際鋼琴大賽常勝軍。他五歲時進入莫斯科葛涅辛特殊音樂學校（Gnessin Special School of Music ），18歲進入柴可夫斯基音樂學院，師從瑙莫夫（Lev Naumov）。1998年寇柏林拿到蘇格蘭國際鋼琴大賽冠軍，隔年又贏得布梭尼大賽（Busoni Competition）冠軍首獎，並獲得米開朗基里紀念獎，2000年再獲得蕭邦國際鋼琴大賽第三名，2003年在冠軍從缺的情況下獲得日本濱松國際鋼琴大賽亞軍；2005年更贏得范克萊本國際鋼琴大賽首獎，一鳴驚人。

北加州華人音樂教師協會指出，烏克蘭與俄羅斯戰爭開打後，雖然理論上音樂家與政治無涉，但實際上許多俄羅斯籍的音樂家在安排演出時都遇上各種阻礙，甚至連如此具有地位的寇柏林都不例外。然而，烏克蘭籍的寇柏林本身是人道主義者，上個月他才到灣區開了一場「烽火中音樂的曙光」的慈善募款音樂會，為了目前因為戰爭而被迫逃難中的烏克蘭年輕音樂學子籌款。而且其實，寇柏林亦在愛沙尼亞透過舉辦營隊，持續幫助受戰火影響生活的烏克蘭青少年音樂家。

美國國際音樂基金會總監李玲、主席江嘉瑞，以及北加州華人音樂教師協會副會長胡道遠等人20日指出，美國國際音樂大賽的前身是已經成功地舉行多年的CMTANC國際青少年音樂比賽，今年是第30屆。過去的每一年都有大量的國際選手參賽，許多得獎者已在音樂界大放異彩，包括小提琴演奏家朱凱源等人。今年，音樂比賽的同時，還會舉辦鋼琴及提琴大師班，幫助選手觀摩、切磋。

李玲說，過去三年雖有疫情，但基金會持續舉行網上比賽，今年恢復現場比賽，歡迎各國青少年前來展示音樂才藝、互相交流，參賽者不受

年齡限制。比賽獎項分三大項。一、「青少年藝術家獎」，項目包括鋼琴獨奏、鋼琴四手聯彈、鋼琴協奏曲、小提琴、中提琴、大提琴、古典室內樂、聲樂（獨唱重唱）、豎琴、木琴、古典吉他和中國民族樂器（管樂擦弦彈撥）。二、「中國作品表演獎」，宣揚中國音樂和文化，樂器只包括有鋼琴、小提琴、大提琴。三、「特別主題獎 – 巴哈和莫札特」。

她指出，每年為了音樂大賽，基金會都會在賽前舉辦籌款音樂會，這次排除萬難請到寇柏林，預計於4月2日的募款音樂會演出。當日節目包括貝多芬與舒伯特的鋼琴曲，相信會非常精彩，也希望鼓勵更多學生投入學習音樂。

寇柏林音樂會於4月2日舉行。參加大賽的報名則從2023年4月1日開始、5月31日截止，報名填表手續只能在網上完成（www.usimc.org)。青少年藝術家獎必須經過初賽錄像篩選，需將錄像在2023年5月31日前上傳至YouTube或YouKu。所有三類獎項報名所需文件和手續必須在5月31日之前在網上完成。決賽（7月29-30日）在加州聖荷西Valley ChristianSchools, Conservatory of Arts, 100 Skyway Drive舉行。比賽具體章程和詳細信息，可上網查詢，或電郵[email protected]，電話：（408）681-9928。

鋼琴家寇柏林（Alexander Kobrin）參與籌款的表演。（取自寇柏林）
鋼琴家寇柏林（Alexander Kobrin）參與籌款的表演。（取自寇柏林）

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