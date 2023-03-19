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「混毒」最致命 金山75%毒品致死者混用芬太尼等毒

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「混毒」最致命 金山75%毒品致死者混用芬太尼等毒

編譯組／舊金山電
做成糖果狀的彩虹芬太尼毒品。（美國禁毒署官網）
做成糖果狀的彩虹芬太尼毒品。（美國禁毒署官網）

芬太尼 (Fentanyl)是舊金山毒品過量問題的主因，這種致命性的類鴉片藥物致命性極強，但最新數據顯示，許多過量毒品致死事件中，死者除了吸食芬太尼外，也使用了其他毒品。

根據舊金山首席法醫辦事處最新發布數據，當地四分之三的毒品過量致死事件中，死者使用包括芬太尼在內的多種毒品。

統計顯示，2022年510宗毒品過量致死案件中，225宗案件死者使用兩種不同的毒品，其中最普遍的混合毒品為芬太尼與冰毒 (安非他命，methamphetamine) ，以及芬太尼與古柯鹹 (cocaine)。法醫於40%毒品過量死者體內發現了芬太尼與冰毒。十分之一死者體內含有芬太尼、冰毒、古柯鹹三種毒品。

另外，美國其他地區的過量致死案例中也出現了其他不同毒品。一些東岸大城市如費城，愈來愈多死者體內出現賽拉嗪 (xylazine) 藥物，這是一種用來控制農莊動物的鎮定劑。費城法醫發現，當地34%毒品過量致死案件的死者體內出現賽拉嗪藥物，同時這些死者體內除了賽拉嗪外，也發現了芬太尼。

根據舊金山法醫，舊金山去年12月與今年元月有四名服用過量毒品的死者體內出現賽拉嗪藥物。雖然目前這類服用賽拉嗪致命的案件尚非普遍，舊金山官方仍擔心服用這種鎮定劑的民眾會繼續增加。

舊金山每個月會出現數十宗過量毒品致死案件。市政當局將注意力集中於芬太尼上，這種藥性極強的合成性類鴉片仍是舊金山過量毒品致死的主要因素，毒品過量致死事件中70%與有關，但絕大多數案例也都混合使用其他毒品，特別是冰毒與古柯鹹。

舊金山公共衛生局藥物毒品研究員柯芬醫師 (Dr. Phillip Coffin) 說，將古柯鹹、冰毒等興奮劑，與類鴉片藥物鎮定劑共同服用，非常容易形成毒品過量使用情形，非常危險。研究顯示，許多同時使用興奮劑與鎮定劑的民眾通常身體健康情形欠佳，同時很容易過量。

毒品 舊金山 費城

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