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華人工程師講歷史 華工與美西鮭魚罐頭工業

記者江碩涵／灣區即時報導
喬立、喬成將於3月25日上午10時到12時在僑教中心參與華人特殊兒童之友（FCSN）主辨的社區講座，題目是「華人工程師如何看華工的歷史：華工與美西鮭魚罐頭工業」。（華人特殊兒童之友提供）
喬立、喬成將於3月25日上午10時到12時在僑教中心參與華人特殊兒童之友（FCSN）主辨的社區講座，題目是「華人工程師如何看華工的歷史：華工與美西鮭魚罐頭工業」。（華人特殊兒童之友提供）

矽谷許多人都經歷了第三次工業革命，1950 年代開始，第三次工業革命帶來了半導體、大型計算機、個人計算機和網路時代，矽谷也有許多華人工程師、創業家，替科技業帶來極大的貢獻，許多人身在矽谷，卻不知道美西華人的歷史淵源。自台灣出生的美籍華人喬立、喬成雙胞胎因緣際會了解了美西華人努力奮鬥的過程，將發表演講，分享「華人工程師如何看華工的歷史」。

喬立是矽谷高科技工程師，現任非營利組織華人特殊之友共同理事長；雙胞胎兄弟喬成是建築師，退休後是Pasadena設計審查委員會委員。喬氏兄弟大學時期曾在阿拉斯加鮭魚罐頭工廠打工，多年後意外發現，華工竟是美國西部鮭魚罐頭工業初期和擴張的主要勞動力，引起他們對這段華人歷史的關注，進而作了深入的研究。

他們表示，1870年至1940年華工在美西鮭魚罐頭工業創造了大規模的經濟，從工人、包商、包工制度到企業，創造了華人在美西鮭魚罐頭工業相當大的勢力。當時也是第二次工業革命的時代，這些華工如何建立包工制度、如何面對工廠機械化、且如何面對反華問題，這些都成了當時值得探究的問題。

喬立、喬成將於3月25日上午10時到12時在僑教中心參與華人特殊兒童之友（FCSN）主辨的社區講座，題目是「華人工程師如何看華工的歷史：華工與美西鮭魚罐頭工業」。

華人特殊兒童之友是一個非營利組織，由十個華人家庭1996年在灣區創立，使命是幫助和服務有特殊需要的人，尤其是身心發育遲緩的成人和兒童，在灣區擁有一千多名家庭成員，140多名員工、兩個社區中心，為數百名特殊成人、兒童及他們的家人提供各種課程、活動項目及服務。2021 年在佛利蒙購買了房產，並正在進行翻新工程，即將成為第三個社區中心和未來總部。

華人 矽谷 灣區

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