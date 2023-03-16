全美最嚴 灣區將禁止天然氣熱水爐與暖氣

灣區未來將禁止天然氣熱水爐與暖氣系統。（記者李榮／攝影）

根據灣區 空氣品質管理區（Bay Area Air Quality Management District）投票 通過的新規定，空氣品質管理局以天然氣 會造成環境污染等問題，決定未來逐步淘汰並禁止銷售靠天然氣發熱的暖氣系統與熱水器；也就是幾年後市面上將只能買到電力的暖氣系統與電熱水器。不止新建房必須安裝電力系統的暖氣與熱水器，舊房在更換暖氣與熱水器時，也只能選擇電力系統。

灣區空氣品質管理區的投票結果，要求電器是「零排放」（zero-emission），未來將只允許販售及安裝電的暖爐與電熱水器。不過，天然氣的爐灶，也就是瓦斯爐，則沒有包含在這次更新的法規中。

灣區空氣質量管理局投票全面禁用天然氣的結果，幾乎直接影響灣區九個縣的每一個家庭。事實上，現在許多的家庭中，暖氣系統與熱水器還是天然氣的系統。

灣區空氣品質管理區執行長法恩（Philip Fine）在聲明中表示，灣區180萬台熱水器和暖氣嚴重影響了空氣質量，導致每年增加數十人過早死亡，以及其他健康的影響，特別在少數族裔社區更為明顯。

根據灣區空氣品質管理區計畫的時程表，2027年起灣區只能銷售或安裝零排放熱水器。該規則也將適用於2029年的暖氣系統與2031年的大型商用熱水器。

依照灣區空氣品質管理區官員的說法，天然氣建築設備的排放量與灣區的「乘用車造成的氮氧化物污染量相似」。而氮氧化物排放有助於臭氧和顆粒物的形成。暴露在這些物質中，可能導致咳嗽、喘息、呼吸困難和呼吸道感染。另外，顆粒物與哮喘，呼吸系統疾病，神經系統疾病，心臟病發作、中風、肺癌和過早死亡有關。

這次灣區空氣品質管理區的新決議，也很可能是目前美國最嚴格的規範。要求全面替換成電系統，而且不僅是新建的房屋，現有房屋的天然氣熱水器與天然氣暖氣系統在壞掉準備更換時，都會被迫換成電力的系統。

「這個新規定影響很大。」地產投資人、有多間房產的Arthur Huang指出，灣區多是老屋、而老屋一般都是沿用過往的天然氣系統作為燒熱水與暖氣的用途，未來天然氣的系統禁用後，恐怕要花一筆不小的開支更換。視每個屋子的管線而定，有的還要升級電盤以應付更多的電力需求，有些頭痛。

他並表示，電力確實可能更為節能環保，也不會有燃燒不完全一氧化碳的問題。不過，壞處是這樣等於全屋非常依賴電力，「在停電時不止沒有燈光，會連暖氣與熱水都沒有」。另一方面，如果先前已經有裝太陽能板，原先計算產生的電力可能也因為增加了暖氣與電熱水爐等耗電量更大的設備，必須重新估算所需要的太陽板數量。