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風暴影響 矽谷大停電 有如第三世界

記者江碩涵／矽谷即時報導
北加灣區14日受強風襲擊，多處樹倒、籬笆倒、交通號誌壞掉，圖為南灣路口交通號誌損壞。（記者熊移山／攝影）
北加灣區14日受強風襲擊，多處樹倒、籬笆倒、交通號誌壞掉，圖為南灣路口交通號誌損壞。（記者熊移山／攝影）

北加灣區14日受到大氣河影響，迎來強烈陣風，導致多處出現樹倒、籬笆倒、交通號誌壞掉慘況，尤其南灣矽谷西聖荷西、庫比蒂諾、金寶市一帶多處停電，有8萬多戶受到影響，有些地區甚至收到太平洋瓦電（PG&E）通知，要到18日才能恢復供電。不少居民大罵，明明住在全球科技業最繁榮的矽谷，卻好像到第三世界生活一樣，還得自己用發電機、卡式爐煮飯、野炊。

住在西聖荷西靠近庫比蒂諾的楊小姐指出，從14日傍晚開始家裡就大停電，當時晚上正逢吃飯時間，只好先拿出有瓦斯罐的卡式爐煮飯，也幸好家裡之前有發電機，趕緊派上用場，用發電機把重要電源接上，先應付好生活基本需求。

南灣一樣受到停電影響的民眾陳正杰表示，他家也在14日下午突然停電，當時立刻上網查詢何時恢復供電，居然要到16日才能恢復，覺得PG&E效率真的太差，結果15日再次查詢，發現居然延後到18日才能恢復供電，這五天根本不知該怎麼生活。

強風襲擊，南灣多處停電，除了PG&E外，電信公司也忙著搶修電信服務。（記者熊移山...
強風襲擊，南灣多處停電，除了PG&E外，電信公司也忙著搶修電信服務。（記者熊移山／攝影）

停電除了影響到一般家庭外，同時也影響學校上課。根據PG&E公布最新數據，14、15日南灣矽谷有83,069戶停電，南灣多集中在庫比蒂諾、西聖荷西、桑尼維爾、金寶市等區域。受停電影響，南灣的佛利蒙、庫比蒂諾、金寶、洛斯蓋圖聯合學區皆停課。

南灣不少家庭受到停電影響，已無法工作，又要應付小孩，導致生活大亂。楊小姐說，身處在灣區，每次遇到風雨必停電，實在非常惱人，尤其紅綠燈壞掉、交通大亂影響用路人安全，學校也要求家長提早接小孩回家，深深影響到工作。

14日南灣多處停電，剛好預到吃飯時間，民眾只好拿出卡式爐煮東西吃，彷彿到第三世界...
14日南灣多處停電，剛好預到吃飯時間，民眾只好拿出卡式爐煮東西吃，彷彿到第三世界。（楊小姐提供）

南灣民眾黃璟為表示，雖然家住北聖荷西沒有受到停電影響，但不少同事一早就在詢問是否可以帶小孩到公司，因為家裡停電，學校又停課，家裡亂哄哄的一片，彷彿回到疫情、戰亂時期，甚至有同事破口大罵，每年都繳這麼多稅給加州政府，但政府的基礎建設卻遠遠落後一般水準，尤其時不時就停電，根本有如第三世界的生活，相當氣憤。

有民眾事先備好發電機，在停電時派上用場。（楊小姐提供）
有民眾事先備好發電機，在停電時派上用場。（楊小姐提供）

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