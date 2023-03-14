矽谷銀行倒閉前 曾長達九個月風控長出缺

矽谷銀行曾出現九個月沒有風控長，直到歐森接下該職位。（取自矽谷銀行）

矽谷銀行 （Silicon Valley Bank，SVB）上周無預警倒閉，也是美國歷史上第二大銀行破產 案件。事實上，該公司在去年4月起到今年1月分，基本上都處於風控長（Chief Risk Officer）出缺的狀態，一直到今年一月矽谷銀行聘請日本 三井住友銀行（Sumitomo Mitsui Banking Corp）前風控長歐森（Kim Olson），該職位才不再空缺。

依照該公司今年的一份資料顯示，去年4月起風控長一直出現空缺，而公司的風險會議則增加了一倍多，或許顯示出銀行對於所持部位的擔憂。

矽谷銀行的前風控長伊祖里艾塔（Laura Izurieta）是在2022年的4月離職，但一直到了今年的1月，矽谷銀行才聘請前日本三井住友銀行的歐森。

矽谷銀行執行長貝克（CEO Greg Becker）在歐森上任時發布的新聞稿中表示，歐森作為資深風險控管的領導者，並且先前在監管機構和銀行監管機構的經歷有深厚而多方面的金融服務經驗，相信能夠完美地積極管理矽谷銀行的財務和非財務風險，幫助矽谷銀行下一階段的增長，擴展公司的風險管理能力。

新聞稿中指出，歐森在金融服務業已有30年的經驗，在加入矽谷銀行之前，曾是三井住友銀行美洲的首席風控長，以及SMBC和三井住友金融集團的執行官。在加入三井住友之前，歐森曾在金融機構擔任高級風險管理職務，並且也擁有評級機構經驗，以及在專業服務方面的經驗，為大中型金融機構提供2008年金融危機後不斷變化的法規、風險管理和壓力測試方面的建議。

依據介紹，歐森的職業生涯始於紐約聯邦儲備銀行。在10年的時間中，歐森在銀行監管方面擔任過各種高級政策、監管和審查職務。

據專注於銀行產業的媒體Banking Dive報導，在前前風控長伊祖里艾塔離開職位時，簽署了一份協定，她會並在非執行管理的職位上再留任六個月，以提供過渡穩定性，同時公司也在尋找她的接任者。