加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

暴風雨即將殺到加州，圖為衛星雲圖。（記者劉先進／翻攝）

少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services)13日舉行線上記者會，討論三月暴風雨的應對和救災。國家氣象局州長緊急事務辦公室聯絡員、氣象學家勞倫斯（David Lawrence）說，13日晚開始的暴風雨，加州 一些局部地區的降雨量可能超過10吋，並導致洪水 。在高海拔地區，陣風可能超過時速80哩。

部分地區暴雨10吋 強風80哩

勞倫斯說，根據12日晚間拍攝的衛星圖像，太平洋上空的一大股雲層，正對著加州的方向移動，很多水分將抵達加州，特別是13日晚些時候、周二白天，到周三早晨。提醒民眾關注幾個關鍵點。

首先是降雨。預計周二白天加州北部和中部的大部分地區將出現大範圍的強降雨。這場雨將在周二晚、到周三早上，擴散到南加州的部分地區。平均而言，可能會在加州的許多地區看到2至5吋的降雨。「當風暴 在本周中期結束時，無論這條席捲本州的雨帶在哪裡停止，一些局部地區的降雨量很可能將超10吋，比如，從中央海岸到Monterey縣，再到San Luis Obispo和 Santa Barbara縣，一直到南部的Sierra，特別是南部Sierra山的低海拔西坡。不幸的是，這些地方在過去幾天裏看到了最明顯的降雨。」

他表示，這些降雨意味著，13日晚可能在州內的大部分地區出現洪水，一直持續到本周中到晚些時候。希望民眾為這種可能性做好準備。在海拔高的地方，加州正在應對非常大的降雪，特別是在7500吋以上的山區，風暴結束時，會有6至12吋的降雪。這相當於把額外的水排入山區，當春季融化開始時，加州將不得不應對。

在接下來的幾周內，會有大範圍的強風。在低海拔地區，特別是在灣區和沙加緬度山谷，以及Sierra區域，很可能出現時速40至60里的陣風。在高海拔地區，陣風可能超時速80哩。最強的風將在周一晚上到周二白天出現。大風加上非常潮濕的土壤的因素，可能出現樹木受損、樹木倒下的可能性，以及由於樹木倒下造成的停電。還可能出現岩石和泥石流和山洪暴發。勞倫斯希望民眾真正關注暴風雨，本周四、周五，只有些微降水，大家可緩衝休息下，但進入3月中，很可能有高於正常的降水值返回加州。「這並不是說它一定會成為一場大規模的洪災或類似的天氣。但是，隨著進入月中甚至月末，極其可能有更多的水分影響加州。」

別在路障邊開車 容易被洪水衝走

州長緊急事務辦公室危機傳播和公共事務助理總監佩拉約（Diana Crofts-Pelayo）說，這種極端天氣的影響巨大。加州有40個縣進入緊急狀態。在14個縣有33個庇護所開放。16個縣約有1晚5800人處於疏散令之下，約有6800人斷電。加州正在進行全天候的協調。州長紐森已啟動了州行動中心，該中心基本上是將州內所有的力量和知識集中在一個地方，以便能夠緊密地協調反應，迅速部署資源，保護受影響的社區。