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矽谷銀行關閉事件 台灣新創產業緊張踩雷

記者孫愛薇／灣區即時報導
矽谷銀行與新創業息息相關，圖為Taiwan Global Angels團隊成員，與事件無關。（詹益鑑提供）
矽谷銀行與新創業息息相關，圖為Taiwan Global Angels團隊成員，與事件無關。（詹益鑑提供）

與矽谷新創業息息相關的矽谷銀行（SVB），日前無預警關閉所有分行，造成矽谷產業大動盪，上周銀行關閉、資金鎖死，新創產業哀鴻遍野，甚至有玩具商直接在臉書粉專發出跳樓拍賣求救文。雖然13日開始，矽谷銀行恢復正常資金提領，但交易過多，銀行網站系統仍過於緩慢，對許多新創產業來說，這幾天還是相當膽戰心驚。

現為生技新創的醫守科技執行長龍安靖（Jim Long）的新創公司也受到影響，他在柏克萊加大加速器時，就已經與矽谷銀行合作。他表示，矽谷銀行不只是銀行，對新創產業來說，更是夥伴，矽谷銀行派出團隊24小時服務自己的新創公司，金額往來非常頻繁，光是刷公司的信用卡就已經有10幾萬元的現金回饋。

龍安靖表示，9日得知要趕快將資金從 SVB轉出，但當天所有的匯款都被取消，沒有轉出成功，等到10日得知銀行關閉時，心情不知所措，支票也被退回，CFO同時建議他，要向股東和投資者誠實地說明目前狀況，包含資金流動還有多少。

他說，一開始銀行關閉時，訊息非常亂，包含一些不實的網路謠言一直流傳，最後是根據官方發出的訊息，心情才漸漸平穩。

13日開始，矽谷銀行提領雖已正常，但系統仍有些緩慢。矽谷銀行用戶表示，13日下午4時也收到矽谷銀行CEO發信給所有存款戶，所有存款都受到保障，心情總算放鬆許多。

Taiwan Global Angels創辦人詹益鑑表示，新創需要資金挹注，在高成長階段與面對大市場，融資能力幾乎決定了新創的成長速度，還有高度競爭下誰能活下來。

他說，多數新創除了早期階段會由個人、親友與天使投資外，幾乎都要靠機構投資來獲取資金，其中軟體或生技新創，又不像製造業有設備訂單可以做抵押及授信，銀行貸款不易，而矽谷銀行用獨特結合創投與新創方式，為新創解決了資金貸款不易的痛點。

詹益鑑也對未來狀況做了預期。他表示，現在雖然美國政府出面接管並保障存款安全，但可預料，金融業整體績效、風險都將被放大檢視，風險偏高的貸款可能會緊縮，一旦存款被持續提領，原以創投及新創為主要客戶的銀行，即使有意願放款業務也無款可放。

他說，危機雖然暫時解除，但要回到往日榮景，可能不是一、兩季或一、兩年的時間，考慮經濟循環與升、降息的節奏，矽谷的新創投資產業可能要花五到十年的時間恢復，才有可能回到過去熱錢流竄、創投追著案子跑的好光景。

詹益鑑分析，新創業的財務管理除了融資活動、投資人關係與現金流管控外，還得多做資產與存款風險管控，尤其未來投資人需要把財務管理當作必要的檢核項目，創投可能將不會集中在幾家銀行進行開戶與匯款，短時間內，最重要的還是「保守現金」，積極尋求合作夥伴或出售機會，未來一年的融資環境與資本市場恐比2022、2023年還要嚴峻，必須要有心理準備。

Taiwan Global Angels創辦人詹益鑑（左二）對矽谷銀行關閉事件做...
Taiwan Global Angels創辦人詹益鑑（左二）對矽谷銀行關閉事件做出一些對新創產業的投資建議。（詹益鑑提供）

矽谷銀行 投資 貸款

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