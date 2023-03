矽谷銀行倒閉影響 第一共和銀行出現排隊人潮

銀行前面出現人潮。(記者李榮/攝影)

SVB集團旗下矽谷銀行 (Silicon Valley Bank)無預警倒閉後,引發市場震驚,大批個人與商業戶恐損失不小,畢竟聯邦存保額度只有25萬元。矽谷銀行銀行出事後,許多人擔心會出現銀行倒閉潮的骨牌效應;一些分析師 也開始檢視銀行的財務狀況,篩選出較為脆弱的銀行,其中第一共和銀行(First Republic Bank,FRB)被列為危機最大的銀行之一。

消息傳出後,該公司股價大幅暴跌,而在南灣的分行,也出現排隊的人潮,一些人至提款機提領現金。

外媒報導,一些分析師發現,第一共和銀行與矽谷銀行類似,資產的公平市場價值(估計價值)與資產負債表價值(實際價值)之間存在巨大差異。不過,第一共和銀行有發出聲明呼籲存戶及投資者不必擔心,因為存款是安全的,公司存款基礎雄厚且來源非常多元化,只有約4%的存款與科技行業相關。

矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 是在日前被迫低價賣出債券的部位來籌措現金,巨幅歸損18億元。另外又因為籌資失敗,周五遭加州 金融保護與創新部 (DFPI) 關閉,並移交給聯邦存款保險公司 (FDIC) 接管。

擔心發生連鎖效應,業內人士是排除投行後,分析總資產至少為100億元的銀行,從FactSet研究108家銀行,將利息收入減去利息支出,再除以總營運資產,列出下列10間可能步矽谷銀行後塵的銀行名單,包括:Customers Bancorp (CUBI-US)、第一共和銀行 (First Republic Bank) (FRC-US)、Sandy Spring Bancorp (SASR-US)、New York Community Bancorp (NYCB-US)、First Foundation (FFWM-US)、Ally Financial (ALLY-US)、Dime Community Bancshares (DCOM-US)、Pacific Premier Bancorp (PPBI-US)、Prosperity Bancshares (PB-US)、Columbia Financial (CLBK-US)。

業內分析人士指出,在10家有可能步其後塵的銀行裡,在名單中的第15大的第一共和銀行(First Republic Bank,FRB)危機不小。而位於南灣的第一共和銀行周六出現罕見的人潮,有人至分行關心資金狀況,甚至移轉資金。

一位不願具名的存戶指出,銀行業存放款業務本來就是建立在信任的基礎之上,現在矽谷銀行第一張骨牌倒下,「天知道還會有多少間會出事?」因此現在的資金還是「先領先安心」。