我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷銀行倒閉影響 第一共和銀行出現排隊人潮

奧斯卡紅毯／楊紫瓊、范冰冰來了「黑豹」女星髮型像極林青霞

矽谷銀行倒閉 新創玩具店發求救文

數位編輯孫愛薇／灣區即時報導
矽谷銀行倒閉，新創玩具店發求救文。（翻攝自網站）
矽谷銀行倒閉，新創玩具店發求救文。（翻攝自網站）

加州矽谷銀行(Silicon Valley Bank)日前突然無預警倒閉，雖然立即由聯邦政府接手，並公告13日會重啟銀行的運作，保證存款人可在聯邦存款保險公司(FDIC)的保險下，領取25萬元以內的存款保險，但仍舊引起矽谷科技業與新創界的動盪。

其中就包括，擁有九家實體店面的新創玩具販售商CAMP Stores，實體店面橫跨全美，紐約與柏克萊都有其分店，CAMP Stores將傳統玩具店結合不同活動的混合行銷作法，門市內不只是單純擺放玩具，店內有氣氛的情境設計，加上好玩的體驗教具，吸引孩子們的目光，甚至邀請NBA球星來為孩子們講故事，有別以往的創新作法造就一批追隨粉絲。

但隨著矽谷銀行的倒閉，CAMP Stores立即遭遇資金流動問題，面對即將發不出來的薪水以及各項開支，CAMP Stores臉書粉專發出求救文，「這真的很瘋狂，但是CAMP Stores需要你的幫忙。」，以市價四折的價格，快速出清商品換取現金，折價代碼更是打出了「BANKRUN」，直接挑明現在公司所遭遇的險境，甚至在文宣品的寫上小字「當你的銀行崩潰時，這怎麼會發生。」，「救救CAMP！」，希望消費者能救救這間玩具新創，讓這段資金流動的問題安全度過。

不少CAMP Stores的消費者仍在詢問，原本預計開店的計畫是否還能執行，未來的活動是否能照常舉行？商家只能盡力保證度過這段波動後，所有計畫還是能如期舉行，希望消費者先用實際購買來支持，言語間透露出對於現況的無奈。

由於矽谷銀行經營的客戶大多為新創業的中小型企業，資金流動的應變能力也較低，因矽谷銀行倒閉出現的連鎖反應將一一出現。

矽谷銀行 保險 加州

上一則

「和平、愛、團結」繪畫巡迴展 反歧視倡亞裔平權

下一則

矽谷銀行倒閉影響 第一共和銀行出現排隊人潮

延伸閱讀

美宣布關閉加密友善銀行Signature 遏止系統風險

美宣布關閉加密友善銀行Signature 遏止系統風險
矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散
倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機
酒鄉到倫敦…矽谷銀行倒閉撼動全球

酒鄉到倫敦…矽谷銀行倒閉撼動全球
矽谷銀行倒閉 政府救不救儲戶兩難 恐掀政治、金融風暴

矽谷銀行倒閉 政府救不救儲戶兩難 恐掀政治、金融風暴

熱門新聞

詐騙橫行，許多人遭騙畢生積蓄。（記者李榮／攝影）

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

2023-03-07 18:57
詐騙橫行，許多人遭騙畢生積蓄。（記者李榮／攝影）

詐騙橫行…子女旅美 獨居台婦被騙百萬美元

2023-03-08 02:19
矽谷銀行未來的命運究竟如何，未來兩周將成為關鍵。(美聯社)

矽谷銀行未來2周關鍵 資深投資人：別指望聯邦賠款

2023-03-11 23:19
北加州周末將再次遭大氣河風暴襲擊，可能引發洪水。（美聯社）

大氣河風暴再襲北加 或引發洪水

2023-03-07 12:56
聯邦監管機構在10日宣布接管矽谷銀行資產。（美聯社）

矽谷銀行倒閉被接管 專家分析：恐現信任危機

2023-03-11 13:02
屋崙市府最近遭遇駭客組織的勒索軟體攻擊，有華人市民擔心，駭客會掌握停車繳費使用的信用卡資料，進而盜刷。（記者劉先進／攝影）

「駭客來了 市府個資被盜」金山華人1妙招防信用卡盜刷

2023-03-08 22:55

超人氣

更多 >
日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光
哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜
倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機
矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散
矽谷銀行倒閉 政府救不救儲戶兩難 恐掀政治、金融風暴

矽谷銀行倒閉 政府救不救儲戶兩難 恐掀政治、金融風暴