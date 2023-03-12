矽谷銀行倒閉，新創玩具店發求救文。（翻攝自網站）

加州矽谷銀行 (Silicon Valley Bank)日前突然無預警倒閉，雖然立即由聯邦政府接手，並公告13日會重啟銀行的運作，保證存款人可在聯邦存款保險 公司(FDIC)的保險下，領取25萬元以內的存款保險，但仍舊引起矽谷科技業與新創界的動盪。

其中就包括，擁有九家實體店面的新創玩具販售商CAMP Stores，實體店面橫跨全美，紐約與柏克萊都有其分店，CAMP Stores將傳統玩具店結合不同活動的混合行銷作法，門市內不只是單純擺放玩具，店內有氣氛的情境設計，加上好玩的體驗教具，吸引孩子們的目光，甚至邀請NBA球星來為孩子們講故事，有別以往的創新作法造就一批追隨粉絲。

但隨著矽谷銀行的倒閉，CAMP Stores立即遭遇資金流動問題，面對即將發不出來的薪水以及各項開支，CAMP Stores臉書粉專發出求救文，「這真的很瘋狂，但是CAMP Stores需要你的幫忙。」，以市價四折的價格，快速出清商品換取現金，折價代碼更是打出了「BANKRUN」，直接挑明現在公司所遭遇的險境，甚至在文宣品的寫上小字「當你的銀行崩潰時，這怎麼會發生。」，「救救CAMP！」，希望消費者能救救這間玩具新創，讓這段資金流動的問題安全度過。

不少CAMP Stores的消費者仍在詢問，原本預計開店的計畫是否還能執行，未來的活動是否能照常舉行？商家只能盡力保證度過這段波動後，所有計畫還是能如期舉行，希望消費者先用實際購買來支持，言語間透露出對於現況的無奈。

由於矽谷銀行經營的客戶大多為新創業的中小型企業，資金流動的應變能力也較低，因矽谷銀行倒閉出現的連鎖反應將一一出現。