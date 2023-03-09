冒充政府欺騙小企業 舊金山市府律師提告直銷公司

舊金山市府律師邱信福表示，對直銷公司Personnel Concepts及其母公司提起訴訟，指控該公司冒充政府欺騙小企業購買其產品。（記者劉先進╱攝影）

舊金山 市府律師邱信福（David Chiu）9日宣布，對直銷公司Personnel Concepts及其母公司提起訴訟，指控這家公司冒充政府欺騙小企業購買其產品。

邱信福辦公室在聲明中說，Personnel Concepts公司銷售工作場所合規海報，並向加州 企業發送設計成政府通信的招攬邀請函。這些邀請函暗示，企業必須購買這些產品以遵守勞動法，否則將面臨懲罰。然而，公司提供的產品並不包括所有必要的勞動通知，剝奪了工人在工作場所的權利的寶貴資訊。

企業必須在工作場所張貼通知，告知雇員他們在地方、州和聯邦勞動和就業 法律下的權利。雖然出售這些通知和告示是合法的，但政府向企業免費提供這些告示。所需的工作場所通知，因企業的位置、規模和性質而異，因此，企業應仔細審查商業生產的勞動海報是否滿足所有適用的要求。

邱信福聲明指出，Personnel Concepts是位於加州的公司，其母公司位於加州和威斯康星州，銷售工作場所合規海報和其他相關產品。該公司向加州的企業發送了設計成政府通信的欺騙性招攬。這些招攬包括一張 「多合一加州和聯邦勞動法海報 」（All-On-One California & Federal Labor Law Poster）的發票，並暗示購買該海報是遵守勞動法的必要條件。公司虛假地威脅說，不遵守的企業可能面臨超過3萬7000元的罰款。

在宣傳中，Personnel Concepts聲稱海報符合所有的通知要求，但產品實際上並不包含所有要求的張貼內容，這意味著員工沒有被告知他們的所有權利。例如，海報不包括帶薪病假的張貼或任何特定行業的薪水命令。一旦企業購買了海報，該公司就開始了積極的電話行銷活動，謊稱必須購買額外的海報和年度訂閱包，以遵守法律並避免罰款。如果企業拒絕支付發票，對收費提出異議，或試圖拒絕產品和服務，該公司就會通過收銀機構要求付款。

邱信福說，在加州經營小企業很困難，這些騙局讓經營難上加難。冒充政府是一種嚴重的犯罪行為，不僅欺騙消費者，而且還侵蝕公眾對政府的信任。「我們正在為受到傷害的企業尋求賠償，並要求法院立即停止這種做法。」

該訴訟是代表加州人民提起，聲稱這種冒充政府機構和欺騙企業主的模式，違反了加州數項法律。訴訟尋求出發，對受影響的企業進行賠償，並尋求禁令救濟，以確保更多的企業不受損害。