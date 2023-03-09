林郁方之子、醫師林鴻緯 介紹台灣醫美肉毒失效原因

林鴻緯提醒，醫美有許多細節必須留意。（台聯會提供）

許多僑胞都對醫療美容有興趣，特別是台灣的醫美產業發達，服務細緻。聖荷西台灣同鄉聯誼會將邀請醫師林鴻緯舉辦「看臉新時代、盤點台灣顏值科技」講座，介紹台灣的醫美現況，以及各項醫美相關的注意事項。當日講座的主題包括：「醫美的好處」、「一定要動刀嗎」、「最受歡迎的醫美項目」，以及「中年婦女該做些什麼」等。

林鴻緯是國民黨 前立委林郁方的兒子。林鴻緯有18年的皮膚科資歷，投入醫學 美容產業已15年，累積的治療案例已超過五萬件。他認為，醫美並沒有一個所謂「最好的療程」，必須要配合客戶的需求，才能達到期待的效果，「高度化客制的醫美，才值得客戶的認同。」

但事實上，醫療美容的必須留意的點很多，例如像是風行一時的肉毒桿菌，雖然可以有瘦臉、瘦小腿等功效，但是在網路上也常看到有人疑惑為何施打的效果愈來愈差，剛開始可以撐半年或者更久，可是後來愈來愈提早失守。甚至懷疑是不是劑量被稀釋？

其實，絕大多數的醫療院所並沒有必要偷工減料，畢竟會自砸招牌，肉毒失效本來就有多種可能的原因。以劑量說，在施打時就應該依據患者期待的療效與自然程度而準備用量多寡，不同的人、不同部位都是不同劑量，需要依照個案評估討論。太多太少都不適合，太多會讓表情僵硬，太少則紋路還在，或者很快就要進行下一次的療程。

另外，注射位置不佳也可能是肉毒失效的原因之一。有可能是打錯位置，也有可能是醫師注射時比較保守，寧願安排回診微調也不要一次太僵硬。

還有就是肉毒的存放問題，畢竟存放不當會降低藥效。有的肉毒泡製前後都一定要冷藏，有的則是泡製前可常溫，泡製後需要冷藏。

再來就是抗藥性的問題。肉毒的抗藥性來自於天然的抗體，也就是說施打的肉毒桿菌還來不及作用的就被抗體中和破壞，以致治療效果降低或失敗。然而，有先天抗藥性的人很少見，原因也不明，可能是先天肉毒受器異常、有打過肉毒疫苗 或是破傷風針（因為結構類似）。較常見的是後天的抗藥性，通常是先前治療不當與體質所致。所以肉毒注射最忌諱的方式是間隔頻率短以及單次劑量高。好比不到兩個月就再次施打，即便施打部位不同，但身體等於好不容易要忘記肉毒抗原的刺激，卻又被「反覆提醒（Booster effect）」，「很多病患打完發現效果沒有之前好，就趕快去回補，這樣會增加抗藥性的發生機率。」

講座時間：3月14日（周二）晚間7時。Zoom ID：617 584 2202。密碼：beauty