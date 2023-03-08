ChatGPT火紅 矽谷辦科教講座分析AI最新發展

潘濟群是美洲中國工程師學會舊金山分會理事長暨前會長，服務半導體高科技產業20餘年。（金山灣區媽媽教室提供）

近來最夯的Open AI ChatGPT成為國民語言，有人享受神奇的AI功能，有人擔心工作不保，但也有人看到了商機，無論如何，科技發展至今，愈發影響你我生活。金山灣區 媽媽教室將於本月17日舉辦「科教講座」，邀來半導體界資深主管潘濟群及資深媒體人李喬琚，解讀矽谷 科技圈的最新動態。

金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，星島日報前南灣採訪主任王慶偉曾出過一本書「從人工智能學習人生智慧」，得到矽谷科技圈好評，之前曾邀請王慶偉與大家聊聊著書的過程、內容和感想，可惜作者之前不幸離世，因此由潘濟群及李喬琚來導讀這本融合人文與科技的著作。

她表示，期待以科技人和媒體人觀點，帶給大家對科技運用、創新、趨勢以及挑戰，也期待以深入淺出的方式能更加觸動人們在面對對科技生活之時的智慧人生。

科技始於人性，科技必須從良善出發，造福人類才得以永續。科技發展終究回歸到人本，科技也同樣對人類造成威脅，例如深度造假（Deep Fake)、侵害隱私、偷取個資甚至網路霸凌；「打造個人AI系統」是面對此挑戰的重要精髓。唯有培養自身對科技的認知，了解什麼樣是有用且正確的訊息，進而善用科技才能夠轉換為自身的力量，甚至充分享受科技帶來的好處，打造智慧人生。

媽媽教室矽谷「科教講座」這次活動的講者潘濟群是美洲中國工程師學會舊金山分會理事長暨前會長，服務半導體高科技產業20餘年，李喬琚曾任世界日報矽谷科技記者、商業科技雜誌今周刊特約撰述，現為影響力平台共同創辦人，著有「拓荒」、「改寫生命密碼」、「田長霖講座─談比成功更重要的事」、合著「龔行憲、龔行健兄弟奮鬥歷程」等。

時間：3月17日10時至12時

地點：金山灣區華僑文教服務中心（100 S. Milpitas Blvd., Milpitas CA 95035）