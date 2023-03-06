北加祭孔委員會邱佩芝接任總召集人 924辦大典

邱佩芝（右）接任祭孔委員會總召集人。（記者李榮／攝影）

北加州 祭孔大典委員會第41屆總召集人呂明濂任期屆滿，委員會在南灣華僑文教服務中心召開會議，會中舉行祭孔總召集人交接儀式，由邱佩芝接下第42屆總召職位，中華民國駐舊金山經濟文化辦事處長賴銘琪在場監交。

北加 州祭孔大典歷史悠久。1981年由齊魯鄉親成立「舊金山灣區 齊魯會館」，1982年在北加州舉辦第一屆祭孔大典，是全球海外僑胞最早舉辦祭孔大典釋奠禮的地區。1990年起則由駐舊金山台北經濟文化辦事處、金山灣區華僑文教服務中心、舊金山灣區齊魯會館及北加州中文學校聯合會四大單位聯合主辦。多年來延續遵循傳統古禮舉行的祭孔儀式，祭孔大典已成為北加州最重要的文化活動之一。

賴銘琪指出，北加州是亞洲以外最早舉辦祭孔大典的地區，經文處更是非常重視一年一度的祭孔大典。他表示，祭孔大典傳承中華文化，也促使中西文化有更好的交流，並且能讓中華文化傳播到海外落地生根，非常具有意義。

僑教中心主任莊雅淑也代表中華民國僑務委員會，對祭孔大典委員會在海外發揚儒家思想、提倡尊師重道的努力表示肯定。

賴銘琪並與莊雅淑一同致贈中華民國僑務委員會感謝狀給呂明濂、贈賀狀給邱佩芝。

呂明濂指出，2022年度的祭孔大典活動精彩，能夠順利完成，必須感謝前任總召們的經驗傳承，以及全體委員的辛勞努力，他對大家致上滿滿的謝意。

邱佩芝在隨後的報告時指出，今年初回台灣時特別拜會台北孔廟協會以及海華文教基金會。她說，台北孔廟協會提供了很多資訊及資源，尤其因為台北孔廟協會與北加州祭孔大典委員會在2004年建立了首屆姐妹會的關係，當年的台北市長馬英九還特地到舊金山，舉行姐妹會簽約儀式，並出席姊妹友會祭孔大典。今年是姐妹會第20屆，期待有機會安排新上任的台北市長蔣萬安能出席祭孔大典。

當日邱佩芝也把工作人員的安排，以及各項工作的規畫做了初步的安排，並與全體委員討論細節。她並宣布，今年的北加州祭孔大典，會於9月24日在金山灣區華僑文教服務中心舉行，歡迎灣區學僑界及鄉親都能到場觀禮，親身體驗中華文化古禮在海外傳承的儀式感。