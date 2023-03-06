航空作家王立楨穿飛行夾克搭捷運 遭年輕人無端謾罵

王立楨當天穿著這件飛行夾克在台北搭捷運，竟被誤認為退伍軍人，還無端被不認識的年輕人大聲辱罵「可恥」。（王立楨提供）

日本經濟新聞近日推出「台灣未知的真面目」系列專題，首篇報導聚焦台灣軍隊中的問題，內容宣稱台灣有高達九成的軍官退役後前往中國提供國軍情報換取金錢，意指軍中藏有很多共諜，且國軍幹部大多是外省人、國防部 長還被外省人壟斷。但該報導已遭台灣的國防部嚴正否認，斥該報導憑空杜撰、未經查證；退輔會主委馮世寬更痛批這種說法是「胡說八道」，甚至直接粗話「放他媽的屁」來回應。

不過，事件經媒體轉傳，也再次影響許多人對於國軍形象的認知。近來回台渡假的航空作家王立楨，上周在台北搭捷運的時候，竟遇上一位同車年輕人大聲辱罵穿著飛行夾克的他「可恥」。該名年輕人不分青紅皂白罵道：「國家養了你們一輩子，你竟然把情報賣給中國，你不覺得你很可恥嗎？」

王立楨回憶，當時聽到有人在車上莫名大聲問話，一開始以為是一對夫妻在吵架；然而轉過頭來一看，原來是一個年輕人在對自己嘶喊、叫囂，「我感到莫名其妙，我並不認識他，他也很顯然的並不認識我，但是為什麼會對我發出這麼無釐頭的話呢？」

王立楨表示，平白被罵了一頓後，自己才突然意識到年輕人應是看到他穿著的是飛行夾克，因此直覺地以為這人以前是軍人。無端被捲入的王立楨當下決定不回嘴，畢竟在那種情境下爭論是非對錯並不會有任何結果。而車上其他的人看到此情此景，也都沒有人介入。

「看著那個年輕人，我突然想到多年前，在舊金山國際機場，看到一位穿著軍裝的美國女兵，一群人搶著替她付麥當勞的餐點費，並謝謝她為國家所做的付出。然後在今天，我竟然會被一個人誤以為是中華民國 的軍人，而在大庭廣眾之下被辱罵？這是一個什麼樣的思維？」王立楨批評，不知道年輕人是受到哪些錯誤資訊的洗腦，才變成不但不尊敬曾經捍衛過他們的軍人，反而當眾辱罵，實在令人難過，「我不會原諒他的無知，因為他已是可以判斷真偽的年紀。我更會譴責那些散佈這些不實消息的人！」

王立楨的本業是航太 工程師，在航太界工作約40年，後來從洛克希德馬丁公司退休。對於飛行與中華民國空軍歷史著迷的他，多年以來深入研究空軍與民航事件，中華民國空軍還幾次因王立楨的研究，而更正空軍墓碑上的資料。他雖然不具軍職，但是唯一曾替兩位中華民國參謀總長、四星上將（陳燊齡與唐飛）做傳的作者。2017年8月時，王立楨還成為第一位以撰寫空軍故事，而獲得空軍模楷甲種二等獎章的平民。

去年王立楨又特別到德州的艾爾帕索（El Paso）布里斯堡國家墓園，從三萬多個墳中找出其中的50多座上面有寫著「Chinese Air Force」（中國空軍）字樣、也就是紀念當初中國空軍到美國學習飛行、準備學成後回中國抗戰，但最後卻出師未捷身先死烈士的墳，一行人向他們先烈祭拜，表達心意與尊敬。