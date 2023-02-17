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密西西比小鎮驚傳大規模槍擊案 6死1傷嫌犯已遭捕

謠言滿天飛 資深媒體人揭劉文正「痛苦引退」內幕

舊金山日落區爆炸案嫌犯獲釋

記者張曼琳/舊金山即時報導
電視台在事發第一時間拍攝到普萊斯與消防員交流的畫面。
電視台在事發第一時間拍攝到普萊斯與消防員交流的畫面。

舊金山高等法院法官下令釋放了，被指控為導致日落區22大道1734號的一棟民宅發生致命爆炸火災的嫌犯，53歲舊金山居民達倫．普萊斯（Darron Price）。

今（17日）早晨，普萊斯為在15日決定推遲提堂後的二度提堂。53歲的普萊斯因非法在地下室經營麻醉毒品作坊，引發了導致1死1重傷的恐怖爆炸火災被捕。他被地檢辦公室指控，非自願過失殺人罪、製造受控物質罪、四項魯莽燃燒罪、危害兒童罪和虐待老人等多項重罪。

根據「舊金山紀事報」報導，助理地檢官帕金斯（Robert Perkins ）試圖說服法庭繼續拘留普萊斯，因其擁有美國和澳大利亞的雙重國籍，具備潛逃風險。帕金斯也表示，如果普萊斯被釋放，也將對社區構成重大風險。幾名舊金山消防員也參加了庭審。

帕金斯表示，導致9日發生的致命爆炸為極度危險的行為，檢方還補充道，事發街區的鄰居們告訴調查人員，他們曾向普萊斯投訴過他的房子裡散發出的氣味，「但他沒有傾聽（鄰居的）抱怨，更沒有聽他自己的女兒告訴他，她因（房屋中）的體氣生病了。」

普萊斯下次的提堂日期為本月24日。他在整個庭審過程中，表現得心煩意亂，在他的辯護律師對其品格提出上訴的過程中，達倫．普萊斯一直在靜靜地哭泣。

副公設辯護人維拉蘭（Sierra Villaran）指出，普萊斯曾在建築業工作，之後以承包商的身份做「舊房翻新」也因此遇到了他的妻子麗塔（Rita），麗塔為一名廚房設計師。兩人相識超過15年，並與9年前結婚。在他們交往期間，普萊斯擔任麗塔三個孩子的父親，並在8年前麗塔中風，成為永久殘疾後，成為其照料者。

維拉蘭說：「普萊斯絕不會故意傷害他的家人，我認為沒有人比他，更瞭解其案件的嚴重性。」

舊金山高等法院法官Victor Hwang最終拒絕了檢方拘留普萊斯的命令，並稱，檢方沒有提供證據表明釋放普萊斯會對他人造成重大身體傷害。

在獲釋期間，普萊斯將繼續接受任何時間，對其自身、電子設備、住所和車輛的強制搜查。他的居家拘留將受到舊金山縣警辦公室的監督，還會被要求交出護照。除非在法律顧問陪同，和遠離多個鄰居的情況下，他也不得接近被燒毀的房屋。

同時，法官允許普萊斯與他的兩個14歲和17歲的孩子接觸，並同其一起居住，但在火災發生時孩子去學校上學，因此並不在家。普萊斯也將被允許離開家去參加他妻子的葬禮。

今日，尚不清楚普萊斯將在何處獲釋，但檢察官表示他在當地有另一個地址。維拉蘭說，釋放過程於今天開始，但普萊斯可能需要幾天時間才能真正離開拘留地。

根據ABC電視台報導，法官要求媒體不得公布普萊斯提堂時的樣子，但電視台在事發第一時間拍攝到普萊斯與消防員交流的畫面。

法官要求媒體不得公布普萊斯提堂時的樣子，只公布了普萊斯的背影（右一）（ABC電視...
法官要求媒體不得公布普萊斯提堂時的樣子，只公布了普萊斯的背影（右一）（ABC電視台/畫面）
副公設辯護人維拉蘭接受媒體訪問。（ABC電視台/畫面）
副公設辯護人維拉蘭接受媒體訪問。（ABC電視台/畫面）
9日日落區22大道1734號的一棟民宅發生致命爆炸火災，翌日居民和調查人員聚集在...
9日日落區22大道1734號的一棟民宅發生致命爆炸火災，翌日居民和調查人員聚集在現場。（記者張曼琳/拍攝）

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