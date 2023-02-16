青年志工志願英語教學。（金山灣區僑教中心提供）

僑委會為協助台灣偏鄉孩子英語教育 ，將於今年7月8日至8月3日，召集海外熱血僑胞青年參與「海外青年英語服務營」活動。「海外青年英語服務營」深受海外僑胞青年喜愛，已連續舉辦18年，活動結合海外熱血僑胞青年力量，在志願服務過程中教學相長，成就一段意義非凡的人生體驗。

青年志工志願英語教學。（金山灣區僑教中心提供）

傳承不滅的志工魂

金山灣區 僑教中心主任莊雅淑說，18年來僑委會英語營有546位海外青年加入服務行列，他們前往全台15縣市、88所國中、小學進行英語服務，逾4,000名偏鄉學童受惠，營隊除可發揮教育志願服務，幫助偏鄉孩童，還可以結交到來自世界各地有相同背景的青年朋友。

英語服務營成就志工魂 ，金山灣區僑教中心鼓勵僑青參與。（金山灣區僑教中心提供）

她介紹僑委會英語營精彩活動，包含有第一周英語志願教學訓練，幫助青年志工認識教學技巧，認識全球來的新朋友，第二、三周偏鄉學校教學服務，讓青年志工發揮所長團隊教學，第四周則安排環島旅遊，讓青年志工實際走訪台灣認識台灣。她也鼓勵海外青年一起透過志願服務環遊台灣認識台灣。

「會害怕與不想做，這都是自然的，但只要盡全力去做，你就已經先贏別人一步了。看到小朋友們盡力表現，我就知道我的努力沒有白費。」曾參與營隊青年志工熱情分享著，這項活動對自己改變很大，除了與世界各地來的志工當朋友，以及了解各地不同的文化外，更重要的是透過英語教學中，學到如何成為一位更加有耐心的人，就有青年志工反應「大家都應該要參與這項服務工作，這不僅改變我的生活，也一定會改變你們的。」

當洋孩子碰上台灣番薯

志願教學活動也讓台灣孩子與青年志工產生奇妙的文化衝擊。青年志工分享，開始教的時候，台灣小朋友們都很驚訝，覺得青年志工一臉華人樣，竟然不會說中文，大家從靦腆到彼此熟悉。青年志工說：「在這兩周中，我看到他們的成長，我從中也愈來愈知道，怎樣的教學可以讓他們更容易學習，這真的是非常有趣的一件事。」

除了教學成就外，文化交流更是一件意義非凡的事，可以藉由與孩子們的互動，讓他們了解僑居國文化，海外青年志工也能更近距離的認識台灣這片土地，就有曾參與青年志工說：「 It's a difficult work but worth to do it.」

2023年志願教學夢想起飛

金山灣區僑教中心表示，2023年英語服務營報名至4月28日止，報名倒數計時中，歡迎熱血青年把握機會，加入英語教學志願服務的行列，為台灣偏鄉學童帶來有趣的英語課程，還能體驗台灣在地文化。

只要是11年級以上，且於今年11月30日前年滿17足歲，但未滿25足歲的海外青年（以護照所載年齡為準），現居舊金山 灣區，以英語為母語，能以簡單中文溝通，身心健康、學行良好、能適應團體生活，且具高度從事志願服務意願者均可報名。