北加州台灣同鄉聯合會與香港團體 成功合辦雙島交流日

北加州台灣同鄉聯合會與五個香港團體在聖利安曲灣區台灣基督教會舉行「雙島」台港交流日，近400人參加場面十分熱鬧。（受訪者提供）

北加州 台灣同鄉聯合會與五個香港 團體，包括Hong Kong Affairs Association of Berkeley (HKAAB)、Artual Club、Hong Konger Community Center (Bay Area)、US Hong Kongers Club、Hong Kongers in San Francisco Bay Area，本月11日在聖利安曲（San Leandro）灣區台灣基督教會舉行「雙島」台港交流日，近400人參加場面十分熱鬧。

除了舊金山經濟文化辦事處副處長朱永昌前往與台港多位社團代表交換意見，並購買多本書籍表達支持外，北加 州台灣同鄉聯合會前會長江詩怡、副會長翁錦鍾、北加州台灣長輩會長陳碧雲、矽谷台灣同鄉會會長林政原、東灣台灣同鄉會會長鄭智群、舊金山台灣同鄉會會長林俊提、北美洲婦女會北加州分會會長吳碧蕙也在會場幫忙，灣區多位政界人士如佛利蒙市長高旭加也前來參觀。

除了靜態的台灣與香港近代民主運動歷史簡介，美國台灣人文學展和「如水」文學展，現場還有「連儂牆」，鼓勵大家反應並分享意見，還有藝術交流，邀請大家自由創作，戶外並提供台港美食供大家購買享用。

台港論壇由灣區台灣基督教會牧師周宏毅、北加州台灣同鄉聯合會長張正邦、北加州台灣長輩會長陳碧雲及香港人社區中心創辦人Alex Woo展開序幕，討論台灣與香港社團在灣區的歷史及願景， 還有未來合作的方向。

接下來由全球台灣研究中心創辦人及顧問葉介庭談台美關係發展，第三場由葉介庭、Christopher Lee 臺灣人公共事務會及香港人社區中心成員、Kennedy Wong如水雜誌編輯委員，也是目前南加大博士侯選人三人共同與大家一起討論台港流散族群的社區與倡議工作，第四場是由Kennedy Wong談經營流散港人雜誌的機遇與挑戰，最後由現在定居台灣的港人Candia Tong 跟大家分享香港人移民到台灣的經驗及台灣政府對香港人的移民政策。

活動最後是由Artual Club 策畫的現場藝術交流成果，他們在活動前先請台灣及香港的社團人士畫出對他們有深刻意義的項目，收集整理後製作成明信片，在當場贈送觀眾，可以掃描明信片上的QR CODE，認識明信片上的各項繪圖. 活動當天將圖拆成64分邀請現場參觀人士著色拼湊出一幅代表台港同心協力的畫作。

張正邦指出，這次特別準備不同顏色的名牌，是體貼不希望被照相的香港人。同時活動中有接到許多鄉親的電話，不是找不到停車位就是塞車，希望活動可以延長，真的對無法參與我們活動的鄉親道歉。他表示，謝謝大家對這場活動的支持，這是很大的鼓勵。