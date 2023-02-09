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金山灣區僑教中心story time 磁吸台灣青年家庭

記者江碩涵／南灣即時報導
圖書館兒童圖書專區，繽紛色彩的地墊和專為幼童準備的桌椅。（受訪者提供）
圖書館兒童圖書專區，繽紛色彩的地墊和專為幼童準備的桌椅。（受訪者提供）

金山灣區華僑文教中心本月8日聯合熱心志工媽媽舉辦「Story Time」活動，以「馬麻！我不要去上學！」為主題，讓孩子藉由兒歌與故事打敗心中不想上學的恐懼，提早了解上學樂趣。活動吸引南灣台灣移民家長們帶著小孩60多人參與，孩子專心地聽著志工媽媽說故事，完全沉浸在故事情節中，隨後跟著志工媽媽兒歌開心手舞足蹈，現場氣氛「嗨到最高點」。

中心主任莊雅淑表示，金山灣區僑教中心story time在今年1月首度舉辦，引起台灣青年家庭熱烈回響，家長們藉由活動讓學齡前孩子從遊戲中學習，也藉由活動相互交流育兒資訊，更有許多青年家庭藉由活動認識僑教中心的僑務服務，為讓更多移民海外的台灣家庭認識僑教中心服務，多使用中文藏書豐富的中心圖書館，所以第二次舉辦story time。

她表示，未來每月都會定期舉辦活動，讓更多有需要的台灣家庭參與，她特別感謝協助活動策畫的Ivy及志工媽媽的支持，幫忙讓活動落實及實現，希望透過故事的力量讓孩子們更了解台灣文化，也讓圖書館成為新移民認識僑教中心的橋樑。

志工媽媽們在活動中，準備兩個中文故事及兩首唱跳兒歌，現場備有鈴鐺、彩帶及響板，氣氛熱鬧。活動適逢西洋情人節到來，志工們準備了情人節卡片手作活動，讓家長與孩子一起製作愛心卡片，並寫上傳遞心意的內容，投入愛的郵筒，體驗寄信的樂趣。

前來參與活動的吳媽媽帶有一位兩歲半幼童。她說，自己剛從外州搬來北加灣區，還不是很熟悉，小孩年紀小，想多帶他出去外面走走，但市立圖書館都是英文書，課程也多半講英文，小小孩坐不住就不想待太久，這次參加僑教中心說故事時間後，愛上了這裡的圖書館，尤其是改造後的兒童遊戲室，玩具豐富、多樣化，適合各年齡層，環境友善舒適，課程結束後爸媽們還能聚在遊戲室交流，是大人、小孩都能放鬆的空間。

僑教中心為營造溫馨舒適的親子共讀空間，不僅新增許多學齡前幼兒玩具與繪本，還增加專門給幼童使用的桌椅與地墊，讓家長與孩子們享受繽紛多元的共讀時光。新設置的兒童遊戲室，讓孩子們可以快樂的玩僑胞捐贈的玩具或是與爸媽共讀一本書，共享閱讀美好時光，新增設的兒童圖書專區，除增加許多與台灣相關的繪本，也陳設僑委會歷年來發放的小提燈，並擺放了專門為幼童準備的桌椅，結合每月舉辦的圖書館說故事時間和手作活動，讓空間更多元化。

離圖書館最近的兩間廁所也皆設有增高凳，方便幼童可以踩在凳子上洗手，並增設尿布台，提供給育有寶寶的家庭使用，未來將繼續開設更多的說故事時間，包括手作活動與邀約繪本作家說故事，僑教中心圖書館每日開放時間為上午10時至下午5時（周一休館），歡迎僑胞踴躍使用。

全新改造的兒童遊戲室適合大人小孩一起同樂。（受訪者提供）
全新改造的兒童遊戲室適合大人小孩一起同樂。（受訪者提供）
金山灣區華僑文教中心主任莊雅淑（左一）與參與親子活動的大人小孩同樂。（受訪者提供...
金山灣區華僑文教中心主任莊雅淑（左一）與參與親子活動的大人小孩同樂。（受訪者提供）
志工媽媽說故事時間吸引許多小朋友注意。（受訪者提供）
志工媽媽說故事時間吸引許多小朋友注意。（受訪者提供）
志工媽媽帶唱跳活動，氣氛熱鬧。（受訪者提供）
志工媽媽帶唱跳活動，氣氛熱鬧。（受訪者提供）

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