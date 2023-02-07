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金山灣區僑教中心推僑宇宙 兔年燈籠票選超吸睛

記者江碩涵／南灣即時報導
燈籠實作高掛中心多功能廳。（金山灣區僑教中心提供）
燈籠實作高掛中心多功能廳。（金山灣區僑教中心提供）

金山灣區僑教中心僑宇宙結合金山灣區台灣文化導覽及北加州中文學校聯合會，本月5日下午在GOXR僑宇宙展間辦理「歡樂新年：兔年燈籠創意設計僑宇宙票選活動」，同時結合北加州中文學校聯合會「兔年燈籠創意頒獎典禮」，在僑教中心多功能廳，以虛實雙軌方式進行活動，許多現場參獎家庭扶老攜幼體驗僑宇宙，透過僑宇宙360度環景觀看參賽作品，選出自己最喜歡作品，立即吸引許多與會青年學子關注及體驗。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，北加州中文學校聯合會為慶祝農曆新年及元宵節，舉辦兔年燈籠創意設計比賽，讓海外出生孩子可以瞭解傳統年節民俗，同時透過手作燈籠發揮創意，認識台灣傳統民俗元宵活動，看到僑教中心展示的各類小朋友手作燈籠，相當有年節氣氛。

她表示，僑教中心運用Metaverse在僑宇宙空間，將所有作品皆以數位方式呈現，擺放在「金兔報喜•迎春揮毫」元宇宙展間裡，讓與會者皆能在無受限的空間與時間中觀摩所有作品，也

增添年節喜氣。當天活動現場天花板掛滿北加州中文學校聯合會「兔年燈籠創意設計比賽」參賽者精心創作燈籠作品，充滿濃濃元宵佳節氣氛。

僑教中心並於現場設置大型顯示螢幕連結僑宇宙「金兔報喜•迎春揮毫」展間，透過專人解說，引導與會者透過GOXR進入展間，進行票選活動，立即吸引現場年輕學子目光，展示攤位圍繞著許多年輕學子體驗僑宇宙，對Metaverse呈現360環景 85件精彩燈籠創作，覺得又新奇有有趣，台灣文化導覽團隊亦運用機會解釋說明傳統台灣元宵年節民俗，同時分送僑委會兔年提燈賀年。

金山灣區僑教中心為提升更多元管道提供中心服務資訊，趕上Metaverse流行風潮，結合台灣XRSPACE元宇宙公司，設置金山灣區僑宇宙，同時運用金山灣區僑宇宙舉辦多次活動，如「FASCA南北舞獅競賽元宇宙」、「僑宇宙科技名人堂」及「FASCA回娘家聖誕點燈僑宇宙」等，受到僑社熱烈迴響，這次活動是僑教中心今年首場僑宇宙活動，成功吸引僑青的注意，大家都覺得有趣又好玩。

現場與會者運用GOXR 的APP進入「金兔報喜•迎春揮毫」虛擬世界參與兔年燈籠創意設計票選，參賽者在元宇宙看到自己的創作興奮不已，不僅為自己的作品按「讚」，家長亦拿起相機拍照或拍攝影片留念，現場歡笑聲不斷，享受濃濃新年氣氛。

台北經濟文化辦事處處長夫人雲雯蓁、中心主任莊雅淑、駐處副組長侯國南與中心台灣文化...
台北經濟文化辦事處處長夫人雲雯蓁、中心主任莊雅淑、駐處副組長侯國南與中心台灣文化導覽前合影。（金山灣區僑教中心提供）
參賽者很興奮在元宇宙看到自己的動態創作。（金山灣區僑教中心提供）
參賽者很興奮在元宇宙看到自己的動態創作。（金山灣區僑教中心提供）
導引參賽者使用元宇宙票選燈籠作品。（金山灣區僑教中心提供）
導引參賽者使用元宇宙票選燈籠作品。（金山灣區僑教中心提供）
導引參賽者使用元宇宙票選燈籠作品。（金山灣區僑教中心提供）
導引參賽者使用元宇宙票選燈籠作品。（金山灣區僑教中心提供）
元宇宙吸引許多人，包含美國人駐足體驗。（金山灣區僑教中心提供）
元宇宙吸引許多人，包含美國人駐足體驗。（金山灣區僑教中心提供）

灣區 加州 元宇宙

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