金山灣區僑教中心推僑宇宙 兔年燈籠票選超吸睛

燈籠實作高掛中心多功能廳。（金山灣區僑教中心提供）

金山灣區 僑教中心僑宇宙結合金山灣區台灣文化導覽及北加州 中文學校聯合會，本月5日下午在GOXR僑宇宙展間辦理「歡樂新年：兔年燈籠創意設計僑宇宙票選活動」，同時結合北加州中文學校聯合會「兔年燈籠創意頒獎典禮」，在僑教中心多功能廳，以虛實雙軌方式進行活動，許多現場參獎家庭扶老攜幼體驗僑宇宙，透過僑宇宙360度環景觀看參賽作品，選出自己最喜歡作品，立即吸引許多與會青年學子關注及體驗。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，北加州中文學校聯合會為慶祝農曆新年及元宵節，舉辦兔年燈籠創意設計比賽，讓海外出生孩子可以瞭解傳統年節民俗，同時透過手作燈籠發揮創意，認識台灣傳統民俗元宵活動，看到僑教中心展示的各類小朋友手作燈籠，相當有年節氣氛。

她表示，僑教中心運用Metaverse在僑宇宙空間，將所有作品皆以數位方式呈現，擺放在「金兔報喜•迎春揮毫」元宇宙 展間裡，讓與會者皆能在無受限的空間與時間中觀摩所有作品，也

增添年節喜氣。當天活動現場天花板掛滿北加州中文學校聯合會「兔年燈籠創意設計比賽」參賽者精心創作燈籠作品，充滿濃濃元宵佳節氣氛。

僑教中心並於現場設置大型顯示螢幕連結僑宇宙「金兔報喜•迎春揮毫」展間，透過專人解說，引導與會者透過GOXR進入展間，進行票選活動，立即吸引現場年輕學子目光，展示攤位圍繞著許多年輕學子體驗僑宇宙，對Metaverse呈現360環景 85件精彩燈籠創作，覺得又新奇有有趣，台灣文化導覽團隊亦運用機會解釋說明傳統台灣元宵年節民俗，同時分送僑委會兔年提燈賀年。

金山灣區僑教中心為提升更多元管道提供中心服務資訊，趕上Metaverse流行風潮，結合台灣XRSPACE元宇宙公司，設置金山灣區僑宇宙，同時運用金山灣區僑宇宙舉辦多次活動，如「FASCA南北舞獅競賽元宇宙」、「僑宇宙科技名人堂」及「FASCA回娘家聖誕點燈僑宇宙」等，受到僑社熱烈迴響，這次活動是僑教中心今年首場僑宇宙活動，成功吸引僑青的注意，大家都覺得有趣又好玩。