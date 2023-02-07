金山灣區科技業再掀裁員潮 Salesforce等6公司砍1200人

灣區科技與生技產業正進行裁員計畫的時間點與其所帶來的連鎖效應，將影響未來數月的就業市場。（Getty Images）

根據加州就業 發展局「員工整頓及再培訓通知」(Worker Adjustment and Retraining Notification，簡稱WARN)政府文件顯示，灣區 有六家科技公司包括軟體與硬體公司，已經透露計畫將共裁員 1200多人，成為新一波裁員潮。

包括Lam Research、Salesforce、Workday、Splunk、NetApp與Autodesk等公司，透露計畫在灣區各辦公室共裁減約1237個職位，他們已將WARN通知提交給加州就業發展部門。根據WARN通知，以下是每家公司裁員人數與地點：

‧Lam Research在東灣裁減400個職務。大致平均分布在佛利蒙裁員200人、利佛摩(Livermore)裁減200人。

‧Salesforce在舊金山裁減258人。

‧Workday在布利桑頓(Pleasanton)裁減196人。

‧Splunk裁員174人。其中包括聖荷西73人、舊金山67人、遠距工作職務34人。

‧NetApp將在聖荷西裁減148個職務。

‧Autodesk將在舊金山裁員61人。

許多科技與生技公司已透露在灣區與全美裁減大量職務。包括Facebook所有者Meta Platforms、Google、Cepheid、Twitter、Salesforce、Inviate、思科(Cisco Systems)、亞馬遜(Amazon)、Doordash、英特爾(Intel)、甲骨文(Oracle America)、Lam Research、Roku、Snap、Tesla、Workday與Splunk，都是知名公司，皆已公布已完成或即將進行的裁員計畫。

WARN要求聘用超過100人的公司，若計畫大規模裁員或關閉工廠時，要提前60日以書面形式通知員工。WARN此次接獲新裁員通知內容詳細指出，科技與生技產業正進行裁員計畫的時間點與其所帶來的連鎖效應，預料將影響灣區未來數個月的就業市場。