金山灣區科技業再掀裁員潮 Salesforce等6公司砍1200人
根據加州就業發展局「員工整頓及再培訓通知」(Worker Adjustment and Retraining Notification，簡稱WARN)政府文件顯示，灣區有六家科技公司包括軟體與硬體公司，已經透露計畫將共裁員1200多人，成為新一波裁員潮。
包括Lam Research、Salesforce、Workday、Splunk、NetApp與Autodesk等公司，透露計畫在灣區各辦公室共裁減約1237個職位，他們已將WARN通知提交給加州就業發展部門。根據WARN通知，以下是每家公司裁員人數與地點：
‧Lam Research在東灣裁減400個職務。大致平均分布在佛利蒙裁員200人、利佛摩(Livermore)裁減200人。
‧Salesforce在舊金山裁減258人。
‧Workday在布利桑頓(Pleasanton)裁減196人。
‧Splunk裁員174人。其中包括聖荷西73人、舊金山67人、遠距工作職務34人。
‧NetApp將在聖荷西裁減148個職務。
‧Autodesk將在舊金山裁員61人。
許多科技與生技公司已透露在灣區與全美裁減大量職務。包括Facebook所有者Meta Platforms、Google、Cepheid、Twitter、Salesforce、Inviate、思科(Cisco Systems)、亞馬遜(Amazon)、Doordash、英特爾(Intel)、甲骨文(Oracle America)、Lam Research、Roku、Snap、Tesla、Workday與Splunk，都是知名公司，皆已公布已完成或即將進行的裁員計畫。
WARN要求聘用超過100人的公司，若計畫大規模裁員或關閉工廠時，要提前60日以書面形式通知員工。WARN此次接獲新裁員通知內容詳細指出，科技與生技產業正進行裁員計畫的時間點與其所帶來的連鎖效應，預料將影響灣區未來數個月的就業市場。
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