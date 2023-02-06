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聖荷西女子公園旁遭持刀搶劫 封箱膠帶摀嘴

記者李榮／聖荷西即時報導
43歲的華人嫌犯遭警方鎖定逮捕。（警方提供）
43歲的華人嫌犯遭警方鎖定逮捕。（警方提供）

華人眾多的西聖荷西，日前發生一宗暴力搶竊綁架案，受害女子在Lapa Drive、近John Mise公園走路時，遭一名持刀男子從後面靠近，歹徒將刀架在她的脖子上準備搶奪包包。男子甚至企圖用封箱膠帶將受害人的嘴巴封住，還強行將女子壓至附近的人行道坐下；所幸後來受害女子堅持下成功掙脫逃跑，路人上前幫忙後，嫌犯亦隨即竄逃。

聖荷西警方調查後鎖定嫌犯，日前在桑尼維爾逮捕涉嫌犯案的華人男子徐湛范（Zhanfang Xu，音譯）。他被依綁架、企圖搶劫、使用致命武器攻擊等罪名被羈押在聖他克拉拉縣監獄

警方表示，該宗案件事發生在當日晚間約9時許，徐湛范持刀從受害人身後靠近，並企圖用封箱膠帶將受害人的嘴巴封住。徐湛范還強行搶奪受害人的皮包，不過受害人奮力抵抗，最後成功逃離。當時附近的目擊者見狀後上前幫忙，而徐湛范見到東窗事發即逃之夭夭。

警方調查後發現，受害人的一名舊識、43歲的徐湛范涉嫌重大，因此後來在徐湛范位於桑尼維爾的住所中將他逮捕。

聖荷西警局巡佐卡馬莉歐（Christian Camarillo）表示，嫌犯的行為對於社區中許多人都引起創傷，畢竟居民就走在家裡的附近，但竟然遭人拿著刀抵住脖子企圖搶劫，還意圖用封箱膠帶封住嘴吧，「實在非常的可怕」。所幸當時在場的社區民眾勇敢幫忙，嚇阻嫌犯進一步行動，非常感謝社區中見義勇為的人士。

聖荷西警方調查後發現，受害人與徐湛范原本就認識，但還在調查徐湛范的作案動機與原因。

聖荷西警方呼籲，如果有民眾知道關於此案件的詳情，可以與警方聯繫。電郵：[email protected]，或者電話：408-277-4166。匿名舉報可以使用手機應用程式P3TIPS，或者報案專線： (408) 947-STOP。網址：www.svcrimestoppers.org。

聖荷西 華人 監獄

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