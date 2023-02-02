聯邦補助補助變革 數百萬人白卡將被取消

隨著疫情後聯邦補助的退場，許多人恐怕會失去白卡。（記者李榮／攝影）

隨著在新冠肺炎疫情實施的保護措施逐步退場，雖然生活逐漸恢復正常，但許多人也擔心，各州也正在將數百萬人從低收入的醫療補助計畫 （Medicaid）中剔除，意味者許多人恐失去白卡保險。

依照「凱薩健康新聞」（Kaiser Health News）指出，這項改變預計4月開啟，將造成數百萬計的低收入美國人面臨失去醫療保險的風險，「他們獲得醫療服務的機會遭受威脅，並可能蒙受巨額的醫療費用。」

調查認為，加州 約有1520萬人受益於醫療補助計畫（在加州被稱為「加州政府醫療補助計畫（Medi-Cal）」），也就是俗稱的白卡。疫情期間，聯邦政府為了擴大白卡範圍而對各州提供額外經費補助，公共衛生緊急狀態禁止州政府將民眾從聯邦醫療補助計畫中剔除，但該法案有落日條款；而加州官員就預測，光是加州多達300萬人可能會因不再符合資格，或未能重新登記而失去保險。

從2月開始，加州當局將透過廣播、社交媒體和廣告招牌，發起大規模的媒體宣傳活動，提醒加州政府醫療補助計畫受益者記得在今年申請續保。在接下來的幾個月裡，加州將使用聯邦資金招募引導員和其他社區衛生工作人員，幫助人們更新聯繫資料，並簡化續保的流程。假設受益人的收入超過醫療補助計畫的資格限制，將引導他們投保例如加州全保等其他的保險。

該推廣活動獲得2500萬元的州資金支持，提供以19種語言印製的材料。但儘管如此，州衛生官員仍擔心人們可能「落隊」，使加州創下的7%歷史最低無保險率會再度飆升。

事實上，約在三年前，由於新冠疫情重挫全國經濟，聯邦政府同意向各州提供數十億元的額外醫療補助資金。但去年12月頒布的法案將逐步取消這筆資金，聯邦當局呼籲各州恢復剔除不再符合條件的政府醫療補助計畫的受益人。

目前各州面臨著嚴峻的挑戰，得要必須避免不慎刪除仍然有權獲得政府醫療補助的人，並將那些不再有資格者轉介至其他保險，例如「可負擔醫療法案」（ACA）所建立的市場中的補貼健保計畫。

拜登政府預測，隨著政府醫療補助或兒童健康保險計畫（CHIP）恢復正常運作，將有1500萬人失去保險，約佔整體受益人的17%。數百萬失去政府醫療補助的人將有資格透過可負擔醫療法案健保市場，獲得免費或低成本的保險。

聯邦醫療保險 及政府醫療補助中心（CMS）於1月27提醒，在聯邦市場覆蓋的30多個州中，失去政府醫療補助的人必須在2024年7月31日之前登記投保「可負擔醫療法案」的保險計畫。

以加州來說，加州將把一些失去政府醫療補助資格的人轉移到「投保加州」（Covered California）市場的補貼私營健保計畫。如果參與者不符合免費獲得健保計畫的條件，則須同意並支付額外的保費。但「投保加州」的執行主任奧特曼（Jessica Altman）表示，對於不符合零保費私營健保計畫資格的人，每月支付的保費可能也只是非常少。

加州最初將嘗試使用來自如國稅局等政府數據庫的數據，自動驗證受益人的收入。州醫療服務局（DHCS）發言人卡瓦（Tony Cava）表示，在為期一年逐漸恢復正常期間，如果數據庫顯示受益人的收入仍未超過「加州政府醫療補助計畫」的資格門檻的20%，就仍有續保的資格。例如，加州一戶三口家庭的父母，若年收入在4萬1168元以下，就依然仍有資格。

依照程序，沒有自動續保的政府醫療補助受益人將收到一份要求更新資料的表格，該表格應在60天內寄回。未在截止日前完成該流程者的保險將被終止。而在被取消投保後，人們有90天的時間提出上訴。