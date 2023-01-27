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延長集體創傷…加州連傳槍案加劇灣區「疫情仇亞」

編譯組／灣區電
大規模槍擊案加深了灣區亞裔在疫情期間遭受仇恨犯罪的痛苦和恐懼。（美聯社）
大規模槍擊案加深了灣區亞裔在疫情期間遭受仇恨犯罪的痛苦和恐懼。（美聯社）

加州非牟利組織「停止仇恨亞太裔」（Stop AAPI Hate）共同創辦人崔貞文（Cynthia Choi）在農曆除夕臨睡前發了一條推文：「希望新的一年平靜、善良、和平。」

然而，崔貞文隔天上午一起床就聽到蒙特利公園市發生大規模槍擊案，11名亞裔在舞蹈社被槍殺。一天後，她在協調蒙市槍案的應對工作時，得知半月灣發生第二起大規模槍擊案，造成包括亞裔和西語裔在內的七人死亡。

崔貞文說：「我沒有參加社區舉辦的農曆新年聚會，而是參加了守夜悼念活動。」

地方團體和學者表示，農曆新年期間在蒙市和半月灣發生的大規模槍擊事件，加劇美國亞裔社區在疫情期間遭受仇恨犯罪的痛苦和恐懼，進一步傷害已經處於焦慮狀態的社區。

舊金山州大美國亞裔研究課程教授張華耀（Russell Jeung）說：「這些悲劇發生在農曆新年期間，讓已經因為反亞裔暴力受到傷害的社區感到震驚，它將延長這種集體族裔創傷持續的時間。」

崔貞文說，由於人們擔心感染新冠病毒，加上種族主義者將疫情歸咎於亞洲人，包括舊金山華埠在內的亞裔社區過去幾年幾乎成了「鬼城」。密西根大學、波士頓學院（Boston College）和微軟研究院（Microsoft Research）共同進行的一項研究發現，光是2020年，美國亞洲餐廳就損失74億2000萬元的收入。

崔貞文表示，本月這兩起大規模槍擊案破壞了今年亞裔社區期待已久的新年慶祝活動，引發新的不安。

根據明尼蘇達州非牟利組織「暴力案件」（Violence Project）的追蹤數據，蒙市槍擊案72歲槍手陳友艮（Huu Can Tran）是美國有史以來年齡最大的大規模槍擊案兇嫌，半月灣槍擊案66歲槍手趙春利（Chunli Zhao）也在高齡槍手之列。

張華耀說：「槍手是年長的亞裔男性這一事實讓人震驚，說明了他們作為美國少數群體的特殊心理狀態，亞裔長者的確有很高的社會隔離感和孤獨感。」

張華耀指出，亞裔長者面臨社會障礙，包括不會說流利英語，在某些情況下可能缺乏家庭支持，例如親人留在亞洲，因此，慶祝農曆新年可能會增加他們的心理壓力。

人口普查數據顯示，蒙市6萬人口中有65%是亞裔，半月灣人口1萬1300人，亞裔占5.4%，西語裔占31.9%，白人占59.2%。

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