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半月灣槍案目擊者：被害人爬起逃命 趙春利緊追再開槍

編譯組／灣區26日電
半月灣23日下午發生槍擊案，共有7人死亡、1人重傷。(取自電視畫面)
半月灣23日下午發生槍擊案，共有7人死亡、1人重傷。(取自電視畫面)

23日周一下午，奧爾提茲(Erlin Ortiz)和她的姊妹梅瑞恩(Miriam)剛結束加州特瑞園(Terra Gardens)包裝蘑菇輪班工作，正坐在車內準備離開，半月灣槍擊案恐怖景象卻在她們面前展開。

就在溫室旁，同事趙春利(Chunli Zhao，音譯)背對她們、從紅色背包拿出槍指著一名華裔農場工人，用母語中文大喊她們聽不懂的話，工人絕望地一步步後退，但槍手還是開槍射殺他。

透過車上擋風玻璃，姊妹倆目擊這場槍擊案，槍殺慘案在相距數英里的兩個蘑菇農場、造成七人死亡，農場位在一個以年度南瓜節聞名的海邊小鎮半月灣，而不是大屠殺。

奧爾提茲姊妹表示，她們太震驚了，非常可怕。兩人當時坐在車內、梅瑞恩的夫婿坐在駕駛座，在距離約40英尺看到暴力事件。槍手是她們66歲的同事，住在離她們幾步遠的農場營地，和妻子在蓋著藍色防水布的棚子旁邊土地種洋蔥。奧爾提茲說，趙春利態度嚴肅，從未有笑容，儘管他們有語言隔閡，但每當姊妹倆走經過他時，趙春利會揮手並說：「你好，朋友。」(Hola, amigo)。

然而，在事發現場，趙春利看起來很邪惡，氣勢洶洶走向第二名工人，模樣生氣。當這名男子拿起一盤蘑菇時，趙春利開槍，男子身倒在地。目擊者看到第一名被害人試圖爬起逃命，但趙春利緊追在後，並近距離再次射殺他。

就在此時，梅瑞恩的先生發動汽車，把車倒退並踩油門，發出聲響。趙春利轉身看著他們，態度突然改變。奧爾提茲說，趙春利在笑，取笑當時的情況。

奧爾提茲等人沒有看到接下來發生的事情，但聽同樣住在那裡的朋友訴說，槍手繼續找人並開槍射殺。

當局確認七名被害人身分。根據奧爾提茲說法，其中有四人在特瑞蘑菇農場被殺，其中包括兩名她們親眼見到的兩名男子，但未知姓名。被殺害者還有Jose Romero Perez、其兄弟Pedro受傷。一名65歲女性Jingzhi Lu也是受害人，奧爾提茲和她在包裝場一起工作，說她儘管年紀較長，但兩人一直是好朋友，她正在學西班牙語。

趙春利之後前往另一個農場展開槍殺。一對農場夫婦沒聽到槍聲，從房內外出時看到三具屍體，非常害怕。他們表示，其中兩名被害人是一男一女，都是中國人，男子姓名為Zhishen Liu，已婚有一名女兒，15年前從中國來到美國。另一名被害人則是50歲的馬丁尼茲(Marciano Martinez)。

半月灣 槍擊 加州

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