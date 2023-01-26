我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美720萬青壯年男子不工作 每天花7小時耍廢

中駐舊金山總領事館證實：半月灣槍案5中國公民遇難

小書蟲親子圖書館新年活動 戳戳樂刮刮卡超台懷舊風

記者江碩涵／灣區即時報導
球球老師義寫贈送春聯，為活動增添年味。（凱芯文教基金會提供）
球球老師義寫贈送春聯，為活動增添年味。（凱芯文教基金會提供）

位於矽谷灣區Menlo Park的凱芯文教基金會（TJCF）－小書蟲親子圖書館，21日舉辦「小書蟲，過新年」活動，吸引逾300位華人家庭前來參與，現場有大師寫吉祥字春聯賀卡、中國創意舞蹈表演、手作兔年燈籠、還有新年特別故事時間，讓前來參與的家庭感受濃濃過年氣息。

凱芯文教基金會執行長Patty Cheng與基金會同仁為這一場活動提前籌畫至少兩個月，為了讓孩子們感受華人的過年氛圍，從亞洲空運許多年節相關的布置品、材料與繪本，動員許多志工運送，圖書館同仁也在前一周努力趕工完成新年布置以及活動要用的材料。Patty Cheng表示，非常感謝所有協助的志工與同仁，為華裔家庭新年傳統盡一份力。

前來參與活動的家長Kay Wong表示，小孩在雙語學校裡學到了新年的習俗與知識，希望透過圖書館舉辦的活動，加強孩子對華人習俗的認知，在這裡體驗到過新年的熱鬧氛圍。

El Camino Health華人健康促進計畫也來共襄盛舉，擺出「除夕營養餐」攤位，邀請了專業營養師和家長們面對面回答有關營養方面的問題，怎麼讓一家的營養所需，餐餐都能完整提供，攤位吸引許多家長駐留詢問營養問題外，現場也發送水果貼紙，吸引孩子們的目光了解更多營養的知識。

提供義賣的功夫茶負責人Tiffany Chen表示，一直很關注小書蟲圖書館的活動，覺得這是對社區活動非常好的義舉，自己也不遑多讓，希望透過活動的義賣，將所得捐給基金會，持續的運作這間溫馨的圖書館，造福更多華裔家庭。

活動最後，在基金會創辦人Lulu Roberts發送紅包的過年賀喜中告一段落。收到紅包的小朋友則迫不及待想要看紅包裡裝什麼，Lulu希望透過新年活動舉辦，讓所有想了解華人新年傳統的家庭，都能感受到新年的氛圍，從體驗傳統的儀式裡，延續華人的文化。

凱芯文教基金會創辦人嚴惠如（Lulu Roberts）拿著帶有吉祥字的打洞機製作...
凱芯文教基金會創辦人嚴惠如（Lulu Roberts）拿著帶有吉祥字的打洞機製作的春聯裝飾品，相當受到歡迎。（凱芯文教基金會提供）
前來參與活動的家庭都穿上過年氣氛的服飾。（凱芯文教基金會提供）
前來參與活動的家庭都穿上過年氣氛的服飾。（凱芯文教基金會提供）
圖書館新年活動現場吸引眾多華人家庭前來參與。（凱芯文教基金會提供）
圖書館新年活動現場吸引眾多華人家庭前來參與。（凱芯文教基金會提供）
手作兔年燈籠課程讓家庭享受親子同樂。（凱芯文教基金會提供）
手作兔年燈籠課程讓家庭享受親子同樂。（凱芯文教基金會提供）

華人 圖書館 華裔

上一則

金山灣區媽媽教室 元宵推DIY燈籠

下一則

中駐舊金山總領事館證實：半月灣槍案5中國公民遇難

延伸閱讀

百年軍營優雅轉身 伊斯坦堡最大圖書館成文化地標

百年軍營優雅轉身 伊斯坦堡最大圖書館成文化地標
學園今夢／加大傳統 內衣競跑嗨翻天

學園今夢／加大傳統 內衣競跑嗨翻天
金山灣區媽媽教室 元宵推DIY燈籠

金山灣區媽媽教室 元宵推DIY燈籠
首次在台灣過年 具俊曄狂發紅包

首次在台灣過年 具俊曄狂發紅包
華人家長會 2月4日親子動手做燈籠

華人家長會 2月4日親子動手做燈籠

熱門新聞

房地產業人士認為，舊金山尚未自疫情中復甦，導致許多房東管理大樓無法產生足夠收入來償還債務款項。(Getty Images)

舊金山最大房東欠44.8億貸款 凸顯業主挑戰

2023-01-22 01:00
半月灣大規模槍擊案嫌犯趙春利。（美聯社）

半月灣槍擊案嫌犯首次出庭 檢方證實趙春利為中國公民

2023-01-25 17:35
金山人語

在矽谷吃佛跳牆

2023-01-19 02:10
遊民帳篷此前堵住17街華人商戶門口，導致其生意額下降9成。商戶不得不降價30萬賤賣物業。（記者劉先進 ／攝影）

遊民帳篷堵門 華商生意跌9成…被迫降價30萬賤賣

2023-01-18 18:36
槍擊發生後，洛杉磯警方加大亞裔社區的巡邏。（取自警方推特）

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與洛杉磯槍擊擦肩而過

2023-01-22 21:23
居民至半月灣市府旁廣場，悼念死者。（記者李榮／攝影）

半月灣大屠殺 確認五死者為華人

2023-01-25 16:46

超人氣

更多 >
檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過

檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過
研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化

研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化
伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年

伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年
「他們一生都有心理創傷」高齡兇手濫殺 亞裔社區恐慌

「他們一生都有心理創傷」高齡兇手濫殺 亞裔社區恐慌
26歲蔡班達勇奪槍 姊姊：他需要時間來消化一切

26歲蔡班達勇奪槍 姊姊：他需要時間來消化一切