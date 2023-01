專輯做成水蜜桃禮盒 Fann芳怡入圍葛萊美獎

芳怡熱愛音樂,在美國與台灣都闖蕩多年。(芳怡提供)

曾來美國進修、並在本地Live House現場演出闖蕩的木質調創作女聲Fann芳怡,返台六年後,將日常生活中的情緒觀察落筆成歌,推出全新創作專輯「Telos 桃樂市」。如水蜜桃禮盒的專輯包裝設計讓她入圍 了第65屆葛萊美 獎「最佳唱片包裝設計獎」,芳怡表示,能夠入選非常驚喜,過幾天將回到美國參與頒獎典禮;另外也計畫與老師、朋友敘舊,「感覺很不真實!」

芳怡畢業於銘傳大學商業設計系。她表示,自己從小就很喜歡唱歌,但是沒有受過正式的音樂與歌唱訓練。大學時參加熱音社,更激起對於歌唱的熱愛,後來決定畢業後工作存錢,準備到美國學音樂。2009年時芳怡來美念書,畢業後又在洛杉磯 展開她的音樂流浪旅程,並獲得肯定。在第二張迷你創作專輯「We Are Who We Are 自我意識」時,她就曾入圍過第16屆美國獨立音樂獎。

後來芳怡返回台灣投入音樂產業,曾與娃娃金智娟、黃子佼、李千那、陶晶瑩、信、周蕙等藝人合作過,擔任演出合聲。前陣子陶晶瑩的小巨蛋演唱會更因合音歌者異動,而緊急代班救火登台。

芳怡指出,先前入圍過獨立音樂獎的經驗,給了她和設計師很大的鼓勵與刺激,讓他們更進一步思考視覺跟音樂可以怎麼融合。這次新專輯「Telos 桃樂市」曲風多元,從音樂設計到包裝製作上,都成為出道以來的突破作品。芳怡表示,非常謝謝音樂路上有很多前輩和朋友提攜、協助,更要謝謝設計師WHOSMiNG讓「TELOS 桃樂市」更為立體,「畢竟,能以一張華語流行音樂專輯入圍葛萊美獎真的非常感激!」

她介紹,「TELOS 桃樂市」的風格比較多元,嘗試了很多不一樣的元素,像是混入搖滾。芳怡說,每一階段的自己寫出來的作品都有很大的不同,例如最早開始時有點憤世嫉俗的感覺,而後來的作品更為認識自己,能接受自己好與不好、反應當下的心情,也希望呈現當前世代的情緒。較不擅言辭的芳怡從社交恐懼、憂鬱、偽裝面具、情緒勒索等議題出發,希望透過專輯「Telos 桃樂市」陪伴聽眾,將飽滿的養分充分傳達給閱聽者,給予眾人面對不同情緒的能量,並得以在生活中喘口氣。

這次入圍的是「最佳唱片包裝設計獎」,設計師WHOSMiNG接獲消息也非常驚喜,直呼「實在很夢幻。」他提到,現在音樂圈獨立歌手的專輯製作和生存充滿挑戰,特別感謝音樂人芳怡給了他很大的空間與時間,去完成這張有趣的設計,「在這個買CD已經不流行的年代,站在設計師的角度,希望被拿到手的唱片是有趣且值得收藏的。」