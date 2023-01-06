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灣區聖縣人口販賣每周達2700人 絕大多數為未成年人

記者王子涵／聖他克拉拉縣即時報導
公共交通是人口走私犯最常用的轉移受害者的方式，VTA進一步擴大培訓項目，幫助一線駕駛員識別人口販賣的特征。（記者王子涵/攝影）
公共交通是人口走私犯最常用的轉移受害者的方式，VTA進一步擴大培訓項目，幫助一線駕駛員識別人口販賣的特征。（記者王子涵/攝影）

聖他克拉拉谷交通局（VTA）6日宣佈「人口販賣無所不在」（Human Trafficking Happens Everywhere）的主題活動，鼓勵乘客和社區留意在公共交通中的可疑行為，並使用VTAlerts報警應用及時匯報。

公共交通是人口走私犯最常用的轉移受害者的方式。聖他克拉拉縣地檢處人口販賣高級檢察官范尼爾（Patrick Vanier）對本報表示，聖荷西警局每年會受到上百條有關人口販賣的線索，根據縣地檢處估計，僅在色情交易網站上被展示的販賣人口人數，每周可達2700人，其中的大部分為未成年人。「聖縣擁有全美最大的人口販賣執法部門，隨著更多的線索被收集上來，更多的人口走私犯也被警方確認。」

根據2018年州法規定，交通局有義務培訓一線駕駛員識別人口販賣的特征。VTA將進一步擴大培訓項目，要求所有僱員接受相關專業培訓，聯邦交通局為此撥款35萬元。

VTA總經理葛諾特（Carolyn Gonot）表示，一線駕駛員熟知社區的變化，他們可以幫助到處於危險的人們。「幾個月前，剛剛完成培訓的輕軌駕駛員，便成功識別並營救了以為4歲男孩。」葛諾特說，「我們鼓勵所有人下載VTAlerts報警應用，這可以幫助人們隱蔽地報告犯罪行為。」

公共交通是人口走私犯最常用的轉移受害者的方式。(記者王子涵/攝影）
公共交通是人口走私犯最常用的轉移受害者的方式。(記者王子涵/攝影）

邦交 聖荷西 檢察官

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