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金山灣區媽媽教室首場實體講座 藍帶主廚示範健康料理

記者江碩涵／灣區即時報導
藍帶主廚廖若庭將在金山灣區「媽媽教室」首場實體課程，示範三道美食。（金山灣區「媽媽教室」提供）
藍帶主廚廖若庭將在金山灣區「媽媽教室」首場實體課程，示範三道美食。（金山灣區「媽媽教室」提供）

金山灣區「媽媽教室」受到新冠疫情影響，舉行免費網路講座已達整整三年，隨著疫情減緩，2023年首度恢復實體講座，第一場講座由藍帶主廚廖若庭示範三道菜，教導大家如何做出易做、美味、愈吃愈瘦的健康新料理。

金山灣區「媽媽教室」創辦人高玉麗表示，希望藉由金山灣區「媽媽教室」的實體課程，繼續深化服務僑社、提升互動機會，藉由面對面也能提升講座、課程的品質，讓更多人可以實體參與活動，加入僑社活動。

她表示，第一場活動為「逢年過節如何吃？專家示範三道易做、美味、愈吃愈瘦的健康新料理」，菜色包括「巴西芝士泡芙」、「生酮麵包卷」以及「原食三明治麵包」。活動將邀請藍帶主廚廖若庭（Miggi Demeyer）主講，教導大家如何可以吃多、吃好又不怕胖，讓僑胞們可以吃得滿足、吃得健康。其中將示範生酮飲食減肥原理、原始人減肥飲食法以及無麩質料理（gluten free）。

廖若庭大學主修舞蹈，曾是舞者及舞蹈老師，後來在醫藥界從事治療用藥的藥品行銷十年，熱愛美食與葡萄酒。她在2008年以最高榮譽畢業於加州廚藝學院（法國藍帶廚藝學院分校），第一本著作為「Miggi上菜！好酒、好菜、好時光，跟著藍帶廚酒師世界辦桌」，2012年在台灣出版， 廣泛介紹了包括中國菜色等世界菜餚、基本葡萄酒搭配菜的秘訣、西方的烹飪技術以及要如何成功辦一場宴會。

廖若庭2013年通過世界葡萄酒大師協會（Court of Master Sommelier Certified）的侍酒師認證書。她是一位電視及廣播節目主持人，同時也是活躍的英文雙語講師、廚藝教師和餐飲業葡萄酒顧問，並為報紙及美食雜誌撰寫葡萄酒及美食的文章。2017年與美國Top Chef 電視名廚Mei Lin一起受美國企業邀請在紐約及舊金山主持各一百人食物與葡萄酒活動。

她曾在舊金山灣區餐廳「味道成都」擔任葡萄酒顧問及撰寫酒單，同時也是Miggi頂級酒莊品酒行、廚藝教室、烹飪及品酒教學的負責人，並擔任 優視頻道電視節目「 舞動酒香」主持人等。

「逢年過節如何吃？專家示範三道易做、美味、愈吃愈瘦的健康新料理」將舉辦在金山灣區華僑文教服務中心（地址100 S. Milpitas Blvd., Milpitas），時間是1月6日上午10時至12時，為了防疫安全，課程全程皆須配戴口罩，「媽媽教室」會員全部課程皆免費，首次參與單堂講座者，將酌收材料費，可致電408-252-7070，得到更多資訊。

「原食三明治麵包」（金山灣區「媽媽教室」提供）
「原食三明治麵包」（金山灣區「媽媽教室」提供）
「生酮麵包卷」。以及「原食三明治麵包」（金山灣區「媽媽教室」提供）
「生酮麵包卷」。以及「原食三明治麵包」（金山灣區「媽媽教室」提供）
「巴西芝士泡芙」。（金山灣區「媽媽教室」提供）
「巴西芝士泡芙」。（金山灣區「媽媽教室」提供）

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