白紙革命 聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

一名華人手舉「要民主不要獨裁，中國不需要皇帝」的標語（記者李榮/攝影）

在29日晚上的烏魯木齊大火遇難者悼念集會上，即使主辦方強調了這是一場追思活動而非抗議，但數百名憤怒的人群依然帶來了象徵著禁言和抗議的白紙和許多反政黨標牌，抗議大陸政府的統治。

數百名悲憤的華人 在聖荷西市政廳廣場上齊喊「打倒共產黨 」、「習近平下台」、「共產黨下台」等口號，場面一度失去控制。還有許多華人手舉「不自由，毋寧死」、「言論自由 ，新聞自由」、「彭載舟，你聽」、「解放中國」、「如果燭光都有罪，將黑暗多幾十年」、「光復中國」等標語。數十名中國人勇敢排長隊公開發言呼喚自由。

一名華人拿著白紙解釋道，「我們說不出話，我們不敢說話，高壓的言論審查讓每個人不得不自我噤聲」。

一名華人訴說了他的恐懼，他雖然戴著口罩上台，但依然害怕自己瞳孔，聲音，走路的步態被AI識別出來。他害怕胸口被子彈穿透，害怕身體被坦克壓成肉泥。但是他認為中國是自己的家，他有責任克服恐懼，為自己的同胞發聲。

一名來自大陸的中國人上台表示，他現在在美國所持的是工作簽證 ，還是一名中國公民，他明白自己站在這個集會上發言是很危險的。但是他認為，那些身在國內的中國人都敢站出來抗爭，我們身在海外更應該站出來支援。 「他們都敢站出來，如果我在一個相對安全的環境裡都不敢站出來，我就對不起他們在國內為我們做出的抗爭」。