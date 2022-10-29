單車遊世界 廣西農村小夥騎到舊金山

羅明寧（中）受到灣區運動愛好社群的歡迎。（記者李榮／攝影）

「小時候生活好苦，真的太難了。一個禮拜才吃上一次肉，營養不良個頭比同齡同學小很多。」今年30歲的羅明寧（阿寧），出生於廣西南丹縣六寨鎮龍馬村，窮鄉僻壤資源缺乏，一家人連填飽肚子都很勉強；能上學是靠善心人與朋友接濟，才勉搶完成學業。窮困出生的他，卻有很大的夢想與實踐能力，在事業上有小成後，開始了他的築夢計畫，準備騎著自己做的竹子單車環遊世界。

羅明寧沿著美西海岸一路騎到灣區 ，27日到南灣就受到灣區運動愛好社群熱情款待，包括慢跑團體「BURN」的核心成員Kevin Li、Annie Zhang等人都接待阿寧。帶他吃飯、歇息，補充營養好再上路，順便還理了個髮。預計一行人準備要陪他騎車到普利桑頓，接著羅明寧就要再次獨自踏上征途，先到優勝美地國家公園，再往南到墨西哥下加利福尼亞巴哈（Baja），之後再到南美阿根廷，並計畫從阿根廷乘船到南非，從非洲騎完後搭船到歐洲，再從歐洲騎回北京 ，完成下半段的單車環遊世界之旅。

羅明寧幾年前開始有單車環遊世界的想法。廣州中山大學畢業以後，輾轉幾個打工都不太順利，因緣際會下到單車店上班，學習修理單車。後來他到北京與上海開單車工作室，並且主打用竹子製作單車的課程，吸引許多外國人與單車愛好者的歡迎，連阿里巴巴創辦人馬雲都收藏他的竹子自行車。在經營單車店的過程中，他認識到世界各地的朋友，還碰到有車友從印度一路騎車到中國，也讓他萌生單車大長征的想法。

羅明寧下了決心把工作放在一旁，正式啟動環遊世界的大計畫。最初出發時碰到比較大的阻力，因為疫情關係一度很難出行，他騎到哈薩克斯坦 就等了很久，接著新疆又封了。後來回到北京，一等又是遙遙無期，所幸在北美開放後重新上路，決定先搭飛機到洛杉磯，穿越美國到紐約，再騎到加拿大。這次是從溫哥華往下，經過舊金山與網路上認識的朋友相聚。

如果狀況好，他每天大約要騎大概一百公里，為了省錢多數睡在帳篷內，吃飯也簡單，營火煮食就是一餐。他說，這種生活不苦，因為小時候生活不好、習慣了。即使後來收入有所改善，也還是能1500人民幣過一個月。

羅明寧說，那時在經營車行時聽了客人很多有趣的故事，心中很是嚮往，「總覺得哪天有時間也想去騎一趟！」另一方面，當時也覺得在單車這行有一些倦怠，「我一輩子就做這件事情挺（修車），生命是不是沒有太大意義？人生要有值得回憶的一點東西，才沒有白白浪費。騎車環遊世界，我覺得這件事情挺好的，沒什麼毛病。或許不一定對世界有什麼貢獻，但不會是錯的事情，又是跟我職業相關的事。」

他回憶，萌生單車環遊世界想法後曾與許多朋友聊過。一位朋友提醒，這種大計畫千萬不能「只是想想」，一定要把執行的細節拿出來，得訂一個時間，不然總會有別的事情拖著，可能就沒法行。因此，他看著日曆，決心就在當日的整整一年之後出發，追逐夢想。

羅明寧表示，他並非出自富裕家庭，雖然後來創業有小成，但一路上幾乎把大部分賺來的錢都捐出去了。他解釋，小時候受到許多善心人士的幫助、認捐，才能讓自己能上學、改善生活，「因為有人幫忙，我上中學時在學校才能夠每天有菜、有肉。自己的哥哥就沒那麼幸運，上學時每個禮拜回家一次，就是帶一包大米與一罐母親準備的黃豆炒酸菜到學校，每天這樣在學校吃，撐一個禮拜。」