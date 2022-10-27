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「你敢曝光 就群發裸照」北加華女被殺豬盤騙走65萬

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「你敢曝光 就群發裸照」北加華女被殺豬盤騙走65萬

記者劉先進／屋崙即時報導
屋崙華埠商會最近舉行2022年網絡犯罪趨勢華埠社區會議。FBI舊金山分局網絡安全部助理特別探員主管陳思明（右）和華埠商會主席陳錫澎（左）出席。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙華埠商會最近舉行2022年網絡犯罪趨勢華埠社區會議。FBI舊金山分局網絡安全部助理特別探員主管陳思明（右）和華埠商會主席陳錫澎（左）出席。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠商會最近舉行2022年網絡犯罪趨勢華埠社區會議。聯邦調查局（FBI）舊金山分局網絡安全部助理特別探員主管陳思明（Elvis M.Chan）表示，有華女遭遇殺豬盤騙局（Pig butchering scams）。她在中國相親網站上找到男友。對方哄騙可以投資比特幣賺錢，她匯出了65萬美元畢生積蓄。騙子一度威脅，不能將此事告訴他人。如果不繼續投資，將公布她的裸照，群發給所有人。

陳思明說，在舊金山灣區，針對亞裔社區的網絡詐騙有三種，分別是殺豬盤，勒索軟件和商業電郵詐騙。殺豬盤騙局相當於浪漫騙局，相比灣區的其他社區，亞裔社區被下手的機率高很多。很多罪犯說中文，在中國、越南等亞洲國家。罪犯所針對的群體，可能是在30歲以上，年齡較大的人，受害者是單身，通常沒有與任何人約會，或者沒有結婚。「如果你的生活中有任何單身或不與人同居的人，這些人是最容易受影響。」

FBI舊金山分局網絡安全部助理特別探員主管陳思明表示，有華女遭遇殺豬盤騙局，被騙...
FBI舊金山分局網絡安全部助理特別探員主管陳思明表示，有華女遭遇殺豬盤騙局，被騙走65萬，騙子還以裸照威脅她繼續投資。（記者劉先進 ／攝影）

最近，有人致電陳思明說，姐姐被殺豬盤騙局盯上。受害者華女是單身，工作為會計，收入很不錯，上了中國的交友網站，很快就找到了配對的男性。兩人迅速從交友網站轉移到微信上聊天，兩周後開始約會，聊得熱火朝天。沒過多久，華女就將自己的裸照發送給「新男友」。

新男友詢問華女，是否聽說過比特幣和數字貨幣。並告訴她，有個很容易賺錢的方法。一種新的數字貨幣即將上線，可以投資掙錢。男友一開始哄騙說，投資一周後有20%的利潤，並將錢打回給來，以此博取信任。並告訴華女，還可以投入更多資金。兩周時間內，華女將自己的畢生積蓄共65萬美金，全轉給男友，因為對方承諾投資後會變得更富有。受騙華女還向自己的妹妹借錢，聲稱有更好的投資機會。「妹妹馬上說，這是個騙局。並大吼著和姐姐講，不能再投錢了。姐姐答應了。但實際上是騙妹妹，她依然和男友接觸。」

有市民在講座上請教身分被盜問題。（記者劉先進 ／攝影）
有市民在講座上請教身分被盜問題。（記者劉先進 ／攝影）

妹妹還讓華女與騙子對峙，試圖把錢要回來，並向他抱怨。當華女這樣做時，男友居然說，「不要對任何人提及此事。如果你說了，我會把你的全部裸照分享給所有人。」陳思明表示，受害者當時壓力頗大，因為騙子還在持續不斷的要求加錢投資，否則公布裸照，「這也是她們電話我的原因。但已經是匯出65萬資金後的四周了，追不回被騙資金。」

華女 投資 殺豬盤

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