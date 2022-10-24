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超牛 北加76歲婆婆揮舞拐杖 與狗狗合力擊退搶匪

記者劉先進／屋崙即時報導
76歲的法耶揮舞拐杖，和德牧阻止了一起家門口的搶劫。（視頻截圖）
76歲的法耶揮舞拐杖，和德牧阻止了一起家門口的搶劫。（視頻截圖）

罪案頻發的北加屋崙（Oakland，也譯奧克蘭）12日發生一起老人見義勇為、阻止鄰居被搶劫的事件。當天下午，有劫匪從車內出來，搶劫另一位70多歲老人的錢包，將其拖拽在地。76歲的非裔長者法耶（Miss Faye） 見狀，揮舞著拐杖跑出來，並大叫自己的德國牧羊犬 Troy 幫忙，賊人跳上車落荒而跑，搶劫失敗，鄰居受輕傷。法耶甚至甩出拐杖，打中劫匪車輛。她事後調侃，「從未想過害怕，因為我是個瘋子。」

ABC 7知名亞裔記者Dion Lim報導說，法耶門口的Ring監控視頻拍下驚險一幕。10月12日下午，法耶就看到一輛車在街道上兜來兜去，她當時以為是網約車。接著，車子停下，一個年輕人跳出來，準備搶劫法耶的鄰居、另一位70多歲的老人。

視頻顯示，一輛深色車輛停在路當中，劫匪從駕駛位上出來，正在拽住受害者、一位老人的錢包，老人被拖拽在地，劫匪非常兇狠，使勁拉住錢包，雙方拉扯數次。受害者坐在地上，背對著劫匪，但抓住錢包不鬆手。這時，身穿紅色衣服的法耶看到，打開家門口的鐵門，快步跑出來，手中拿著一根拐杖揮舞，同時大叫著自己的德牧狗的名字「Troy」來幫忙，並出聲嚇阻。劫匪見狀，跳上車逃之夭夭。法耶很勇敢，一度擲出手杖，砸中劫匪車。最終，搶劫未遂，鄰居的錢包沒被奪走。

此時，鄰居還坐在地上，整理好錢包。德牧Troy 走過來聞了聞。而法耶緩步走過去，鎮定的撿起拐杖。視頻中可以看到，她疑似行動不便，但還是在危急關頭衝出去見義勇為。

監控錄像顯示，劫匪正在拖拽受害者錢包，實施搶劫。（視頻截圖）
監控錄像顯示，劫匪正在拖拽受害者錢包，實施搶劫。（視頻截圖）
76歲的法耶揮舞拐杖，和德牧阻止了一起家門口的搶劫。（視頻截圖）
76歲的法耶揮舞拐杖，和德牧阻止了一起家門口的搶劫。（視頻截圖）

亞裔 奧克蘭 德國

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