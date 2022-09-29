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「2槍手狂射30發子彈 涉幫派衝突」屋崙校園大規模槍擊

記者劉先進／屋崙即時報導
屋崙市長薛麗比（左上）和警長阿姆斯壯（左下）29日舉行記者會。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙市長薛麗比（左上）和警長阿姆斯壯（左下）29日舉行記者會。（記者劉先進 ／攝影）

記者劉先進╱屋崙報導

東屋崙King Estate complex校區的兩所高中Rudsdale Continuation和Rudsdale Newcomer28日中午發生大規模槍擊，6人中彈，震撼灣區。屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）29日在線上記者會上表示，至少2個槍手在學校射出30多發子彈，打傷2個學生。2個學校雇員、一個輔導員和一個保安。2個受害者生命垂危，1個情況穩定，其餘3個傷勢比較輕微，已經出院。案件涉及幫派衝突，雖然是有目標槍擊，但中槍者並非槍手目標。警方還在搜索2個槍手和所駕車輛司機。

KPIX電視台的報導說，目擊者告訴警方，載有槍手的車子在學校停下射擊，兇手逃之夭夭。但警方並未證實上述消息。

阿姆斯壯表示，警方在28日中午12時45分接到報警電話，得知事發校區發生槍擊。隨後又多輪電話報警。事發校區有4所學校，包括Sojourner Truth Independent Study高中（當時現場沒有學生），含6年級到12年級的灣區科技學校（Bay Area Technology School）特許項目，Rudsdale Continuation高中以及Rudsdale Newcomer高中。一度誤傳是毗鄰的小學知識學院（Oakland Academy of Knowledge）有槍擊，事後才證實，事發地為兩所高中。

接到報警後，屋崙警局，阿拉米達縣警以及加州公路巡警均出警趕到現場。阿姆斯壯表示，警員立即進入校園，追查是否有任何開槍的嫌疑人。為那些可能已經受傷的人提供醫療救助，並救援和疏散可能仍在校園內的民眾。校園內的執法人員迅速叫來救護車救治傷者。

警方很快發現，槍手已經離開校園，校園也隨即封鎖。初步調查顯示，槍手透過校區的前面部分進入，「至少有30發子彈在校園內射出，這是完全不能接受的，我們感謝上帝，更多的學生，沒有因為這次槍擊而受傷。」

當日有六人中彈，均與學校有聯繫。其中兩名受害者是學生，一名輔導員、一名是保安，另外兩人在學校工作，均超過16歲。

阿姆斯壯表示，槍手攜帶手槍進入校區的前面區域。根據目前為止找到的證據，本案中似乎沒有使用攻擊性武器。手槍很可能帶有一個加長的彈夾，根據從一個特定口徑找到的子彈數量，確定武器是非法的。

阿姆斯壯說，這是一起有針對性的槍擊事件，與屋崙發生的有關幫派衝突有關聯。警方確信槍手有一個預定目標，「中槍的人並非其目標，我們還在調查所有證據，從初步調查看，這次槍擊與幫派衝突有關聯。」

警方目前還沒有逮捕任何嫌犯。透過監控錄像，確定了三個嫌疑人，至少兩名槍手和一個司機。但警方接到的電話表明，可能有多達四人參與槍擊。

屋崙市長薛麗比說，每個大城市的市長都厭倦了再次發表譴責暴力的聲明。「儘管在地方上做出了英勇的努力，但我們已經厭倦了承認，若沒有聯邦行動，我們無法解決槍支暴力。像美國其他許多市長一樣，我呼籲國會中阻撓議事的議員，採取真正的行動，反對全國這種肆無忌憚的暴力心理，阻止在城市中輕而易舉的獲得攻擊性武器。」

屋崙預防暴力局主任塞斯佩德斯（ Guillermo Cespedes）說，屋崙暴力預防小組的5名成員，以及預防暴力局資助的社區組織，對槍擊事件作出了反應，為學生和家庭提供支持和持續的治療，並防止報復和升級。 我們預計，在疫情之後，暴力可能會在校園裏帶來挑戰，特別是強制和基於性別的暴力。在今年秋天的首次返校戰略中，該局為七個小組撥款250萬，根據全市學校的優先級別撥款，以阻斷暴力。

有家長槍擊後，在28日趕緊到學校接孩子。（記者劉先進 ／攝影）
有家長槍擊後，在28日趕緊到學校接孩子。（記者劉先進 ／攝影）
槍擊事發後，大批警員趕到。（視頻截圖）
槍擊事發後，大批警員趕到。（視頻截圖）

槍擊 屋崙 幫派

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