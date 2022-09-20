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北加奧克蘭暴力失控 24小時多起槍案釀4死

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北加奧克蘭暴力失控 24小時槍殺4人 1人死在市府門口

記者劉先進／屋崙即時報導
從19日晚7時45分到20日下午2時，不到24小時內，屋崙連續發生槍擊，致4人死亡。警局20日連續召開兩場記者會解釋。（記者劉先進 ／翻攝）
從19日晚7時45分到20日下午2時，不到24小時內，屋崙連續發生槍擊，致4人死亡。警局20日連續召開兩場記者會解釋。（記者劉先進 ／翻攝）

北加屋崙（也譯奧克蘭）暴力案件愈演愈烈，有失控的危險。從19日晚7時45分到20日下午2時，不到24小時內，屋崙連續發生槍擊，致4人死亡。警局不得不分別在上午和下午連開兩場記者說明會。下午2時的致命槍擊案，致一死一傷，就發生在屋崙市府門口附近，當時市議會正在開會。

警局發言人阿姆斯特德（Kim Armstead）表示，截至目前，屋崙今年兇殺命案91起，去年同期100起。

阿姆斯特德說，19日晚上7時45分，在屋崙Telegraph大道3100號街區，槍擊偵測系統ShotSpotte激活。警方趕到現場後，發現27歲和59歲的成年男性受槍傷，儘管警員和消防局人員提供醫療救助，兩人還是被宣布當場死亡。另一個19歲的受害者被送醫，沒有生命危險。初步調查顯示，似乎有多名槍手在一輛車上，向位於Telegraph大道3100號街區的兩個獨立場所的人群開火。目前，警方還不確定動機，正在調查所有可能的線索。

不到1小時後的晚8時30分，警方又接到消息，得知當晚第三起兇殺案。在東20街和23大道，警方發現一位48歲的女子中槍，並因傷勢過重死亡。

阿姆斯特德說，警官須處理在13小時內發生在全市範圍內的四起獨立槍擊案。此外，還在調查一起警員被撞傷事件。兩名警員正在Telegraph大道3000號街區為兇殺案調查提供交通管制。一名涉嫌酒後駕車的人與兩人相撞，一名警員當時在一輛有完整標誌的警車內，另一警員站在外面。值得慶幸的是，兩人被送往醫院，沒有生命危險。該車司機因涉嫌酒後駕駛而被逮捕，任何知情者請與警局交通部門聯系，電話為510-777-8570。

對於7時45分的兩人致死案件是否為仇恨犯罪， 副警長比爾（James Beere）說，確信有多名槍手從車內開槍。兇殺科正在調查導致犯罪的各個角度，「這起事件顯然非常悲慘。對於我們的社區一次又一次地經歷這種情況，令人震驚。」

他表示，任何時候，只要有重大事件發生，無論是致命事故、兇殺案或被圍困的嫌疑人，或只是一個正在演變的嚴重犯罪，就會耗費大量的資源。因為警方要適當地安全控制事發地區，以確保社區、警官和有關人員的安全。「當我們應對兇殺案等重大事件時，會使警方無法應對其他服務請求。昨晚有很多與暴力有關的電話。有多起兇殺案，還有槍擊案，以及搶劫和入室盜竊案。這是一個巨大的壓力。警方試圖盡可能正確和適當地管理資源。」

因為市府附近、14街夾百佬匯大道下午2時有人被槍殺，阿姆斯特德又在當天下午開記者會。她說，本案為調查人員在不到24小時內調查的第四起謀殺案。警員到達現場後，找到兩名成年男性受害者，均受槍傷。其中一名受害者不幸被宣布死亡，另一人被送醫，正接受手術。事件發生時，有幾個人在該地區。警局表示，任何知情者可與警方聯繫，電話是(510)238-3821，或致電舉報電話(510)238-7950。

屋崙14街夾百老匯大道20日下午發生致命槍擊。（警方供圖）
屋崙14街夾百老匯大道20日下午發生致命槍擊。（警方供圖）

屋崙 槍擊 手術

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