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等了188天 沙加緬度比特犬Pepper終於找到家了

記者江碩涵／沙加緬度即時報導
名叫Pepper的混種比特犬（Pitbull）經過了188的無人聞問，終於被認養了。（SPCA提供）
名叫Pepper的混種比特犬（Pitbull）經過了188的無人聞問，終於被認養了。（SPCA提供）

沙加緬度防止虐待動物協會（SPCA）日前在沙加緬度舉辦了一個認養狗狗的活動。值得關注的是，其中有一隻名叫Pepper的混種比特犬（Pitbull）經過了188的無人聞問，終於被認養了，也因此被協會特別說出這個辛酸的故事。

沙加緬度防止虐待動物協會（SPCA）發言人福斯特（Dawn Foster）表示，大型犬、年長犬在認養活動中通常都不太受到家庭歡迎，一般來說，被認養的犬隻大概平均待在收容所的時間為4至10天，仍取決於動物的尺寸大小、種類和年齡等，有不少狗狗才釋放能被認養，當天就會被認養，但有些狗狗卻必須等很久才能等到家，而Pepper就是收容所內目前待最久的狗狗。

她表示，Pepper乏人問津的主要原因就是她9歲了，很多家庭到了收容所後都寧願選擇更年輕的狗狗，而不願選擇較年長的狗，Pepper其實8月也曾經被一個家庭收養過，但才去幾天，就被「退貨」了，理由是因為覺得生活上不合適。

福斯特表示，我們在收容所常常看到家庭到這裡尋尋覓覓，每個家庭想要的狗或寵物都不同，有時真的就是緣分，穿過收容所時剛好被某隻狗給吸引，緣分就到了，而Pepper也終於遇到了她的真愛。

她說，Pepper被退貨後，又有三個家庭到收容所來領養狗，當時協會就大力推薦Pepper，看看有沒有辦法在其中一個家庭內找到真愛，沒想到真的找到了，當時這個家庭非常歡喜地接受Pepper，並且也沒有要退貨的意思。

福斯特說，協會後續繼續關心Pepper的生活，發現她在那家庭裡面非常合適，而且還有另兩隻吉娃娃陪伴她，一家人都非常開心，即便是等了188天，Pepper也終於找到她的家了。

沙加緬度防止虐待動物協會（SPCA）發言人福斯特（Dawn Foster）。（翻...
沙加緬度防止虐待動物協會（SPCA）發言人福斯特（Dawn Foster）。（翻攝自ABC10）

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