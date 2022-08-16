申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代錄取4所名校

北加灣區台二代Christie申請大學時，一舉拿下史丹福大學以及東岸常春藤聯盟的哥倫比亞、普林斯頓及哈佛大學錄取通知，成為當年灣區高中界知名人物。（Christie提供）

台灣移民第二代Christie從小就住在北加灣區 ，高中就讀南灣升學優勢的知名學區Monta Vista High，2013年時申請大學，一舉拿下史丹福大學以及東岸常春藤 聯盟哥倫比亞、普林斯頓及哈佛大學 錄取通知，最後她選擇哈佛大學數學系就讀，成為當年灣區高中界知名人物。

Christie說，她申請大學時其實非常緊張，因為所走的路線與其他同學完全不同。就她所知，她身邊有不少同學是各大社團主席，甚至做到全美主席、國際主席，也有同學是專業運動選手，參加國家代表隊比賽，也有同學是國際各大比賽常勝軍，甚至是國際化學獎得主等，而她自己在這幾個項目中，都沒有特別突出的表現。

她回憶，當時她有參加補習班，並詢問申請的一些方法和訣竅，於是她特別著墨於申請論文（Essays），並下了不少功夫。Christie說，她高中時期曾參與許多志工服務，包含國際救援組織的活動，這個組織會幫助難民到達美國後盡量融入美國社會，並協助難民生活調整，她認真參與活動，也親自與難民互動、訪談及服務，她所見所聞都與其他同齡學生略有不同。

另外，Christie也曾參加過海外學習，到韓國交流一陣子，這個經驗也讓她能在自己申請論文上，發揮長才，著重自己的文化與語言背景和強項。Christie說，她當時SAT的分數雖然表現不差，但進了哈佛大學後，跟許多同學聊起來，才發現自己分數並沒有特別高，因此歸納出她之所以有機會拿到多個名校入場券，主要原因還是她在難民營當志工的經歷，讓她與其他同學有不同的觀點與視野。

在哈佛大學就讀四年，Christie發現，其實上了大學以後更競爭了。她說，校園內無形的學風氛圍，讓大家處於高度緊張的情緒，從在學成績一路到畢業求職，所有同學都想追求卓越，於是容易陷入事事都要追求完美的壓力。

另外，東西岸文化差異，也成為另一種類型的生活壓力。Christie說，北加灣區長大的孩子，周圍都以亞洲人、華人為主，但到了東岸就會發現，原來美國仍是白人為主流，隱約感受到被歧視等文化衝擊。

去過了常春藤聯盟，也到東岸探索過，Christie大學畢業後仍選擇回灣區工作，目前在新創公司擔任諮詢顧問。她說，灣區不少家長、補習班都希望學生可以申請到名校，給予小孩非常大的壓力，甚至還有補習班帶團到國外種樹、南美孤兒院當志工，讓學生可以寫在申請論文上，這些作法都有點本末倒置，而許多學生也在申請學校的過程中，開始貶低自我價值，造成負面情緒。

她分享，灣區重視學業成績的人多，競爭也很激烈，但學生真的不需要給自己這麼大的壓力，應該是求學期間探索自我、盡其所能、發揮專長，讓學校看得到努力與認真，並從中找到自己與他人不同的地方，才是穩健、容易達到理想目標的方法。