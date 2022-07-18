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人口狂外流 舊金山灣區結構改變

編譯組／灣區18日電
專家表示，灣區城市人口持續外流，可能最終轉化成房地產市場、人口結構與企業格局的重大改變。圖為聖荷西市區。（Getty Images）
專家表示，灣區城市人口持續外流，可能最終轉化成房地產市場、人口結構與企業格局的重大改變。圖為聖荷西市區。（Getty Images）

疫情期間，似乎每個人都有認識的同事離開灣區。「芝加哥聯儲銀行」最新報告發現，人口外移情況正在加速。根據搬運公司「United Van Lines」資料，疫情期間搬家貨車數量僅有伊利諾州排名比加州更糟。2018至2019年加州有56%遷移是搬離的家庭，2020至2021年比率上升至60%。

截至目前為止，最吸引加州居民的是哪一州？德州是超過7500個加州家庭近4年來的目的地，矽谷科技巨頭、例如Oracle、Tesla、惠普（Hewlett Packard Enterprise）總部也搬到德州。加州居民並持續搬移至華盛頓州、佛羅里達州與維吉尼亞州。

南加大城市經濟學教授卡恩（Matthew Kahn）表示，灣區城市過去一直與郊區競爭、期望吸引更多居民，但現在則是與全美所有地區競爭。舊金山與愛達荷州、蒙大拿州等競爭爭取居民，是前所未有的現象。

加州最大城市聖荷西自疫情開始以來，就持續不斷大量流失居民。自2013年以來，聖荷西人口首次降至100萬人以下，舊金山人口也在過去兩年減少超過3%。疫情期間，洛杉磯人口也穩定下降。專家表示，這些城市人口持續外流，可能最終轉化成房地產市場、人口結構與企業格局的重大改變。

加州面臨人口流失的挑戰並非新鮮事。但是房地產經紀商「Redfin」首席經濟學家費爾維瑟（Daryl Fairweather）表示，居民搬離情況加速，是一連串與疫情相關的就業市場轉變的結果，勞動力市場的彈性愈來愈高、分散在全國各地。

像矽谷一樣的科技核心，則是危機中心，因為遠距工作機會增加、住房成本不斷上漲，趕走年輕工作者。根據「加州住房夥伴」（California Housing Partnership）報告，聖他克拉拉縣飆漲的租金並未受到疫情影響，2021年租金又上漲了6.3%。

費爾維瑟指出，曾經有很長一段時間，矽谷是科技人可獲得最高薪水的地方，獨特的就業機會有助於抵銷高昂住房成本。但是一旦員工開始離開，影響會就螺旋式增加，當同事們開始遠距辦公，網絡聯繫與互動的好處也會減少。

儘管Oracle與Tesla將總部自矽谷移至他處受到注目，但對就業市場的影響，來自人們工作方式與地點的大規模變化。Twitter於月份宣布舊金山超過5000名員工可永久遠距工作，許多專家已確認這樣的工作方式將持續存在。

加州 疫情 矽谷

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