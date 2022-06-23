搶案頻 越南商戶遭百人撬門打劫

非營利機構團結委員會商業助理阮金（右一）、商戶滿金（左二）和華裔副警長黃家華（左一）、警局隊長比爾（右二）見面談一談。（記者劉先進／攝影）

東屋崙越南 商戶最近頻發被搶劫、破車窗，商戶不得不提前關門，縮短營業時間近3小時。商戶22日和屋崙華裔副警長黃家華（Clifford Wong）、警局隊長比爾（Jim Beere）開會，探討如何解決治安問題。Kim Viet珠寶店東主黎亭（音譯，Thinh Le）表示，從去年到今年的一年半時間中，歹徒試圖在夜晚搶劫珠寶店12次，均未成功。為了守護財產，他在樓上居住2年時間，手中常備著槍枝。有一次最嚴重，近100人過來撬門搶劫，他從樓上開槍打中空地警告，歹徒才倉皇逃跑。

22日的會議上，越南商戶紛紛發言，講述治安太差、影響顧客消費的經歷。商戶滿金（音譯，Vinny Manguyen）表示，他在東屋崙12街擁有一棟大樓，一樓有7個商戶，包含2家餐廳和律師等提供專業服務的商戶。過去兩個月，他親眼看到四起搶劫。5月一個周六的白天，有人衝入餐廳搶走顧客的錢包，一群人狂追不捨，劫匪扔下錢包逃之夭夭。還有一次，有人拿手槍指著人，搶走東西。

他常能看到有一兩個人，透過餐廳的玻璃窗張望尋找目標，如果有人身邊放著錢包或筆電，就準備下手。「一般情況下，大家都害怕幫忙，擔心劫匪有手槍，貿然出手有生命危險。有幾次搶劫，劫匪揮拳打中受害者的鼻子。」

滿金打算將所擁有物業的一個空置空間， 租給屋崙警局作為辦公室使用，以更快對犯罪進行反應，遏制罪行。他說，因為罪案頻發，以前一些商戶到晚上7時或8時停業，現在關門時間提前到5時。滿金的太太丹尼絲（Denise Manguyen）說起商戶的經歷，一度熱淚盈眶，「我試圖忍住淚水，我們需要幫助。」

越南華裔商戶張素蓮說，他開設的超市，經常有各種遊民 過去騷擾。有時候，一些年輕的遊民衝入店鋪內，拿一瓶水，或吃幾個水果。雖然致電警局報警，但因為案件太小，警員通常並不過來。「遊民頻繁過來，不勝其煩，已經干擾到我們的正常營業。」

餐廳商戶阮俊（Tuan Nguyen）表示，社區內有不少遊民。一些人也打破車窗偷東西。這讓顧客感覺沒有安全感，會驅使顧客離開這片商業區。

在東14街開珠寶店的黎亭，經歷最為驚心動魄。去年，他的珠寶店遭遇8次搶劫，今年4次，一年半時間發生12次搶劫。每一次發生的時間都是晚上。為此，他居住在珠寶店樓上2年時間，就是為了守護自家財產。劫匪們通常過來都是有備而來，帶著鉗子、錘子等工具，準備破門。好在他準備充分，劫匪都未得逞。其中有四次，他都開槍示警。有一次，晚上有近100人過來撬鐵門。這些人浩浩蕩蕩，氣勢洶洶，所帶的工具也五花八門。

見到歹徒差點破門而入，黎亭在二樓開槍，打中沒有人的地方，最終將人嚇跑。另外八次搶劫，他利用警報聲將匪徒嚇走。「如果劫匪人多勢眾，按警報是沒有用的，因為他們根本就不怕。」

黎亭平常只是回家吃個飯，已經在珠寶店樓上睡了兩年時間。為了防備劫匪利用汽車弄壞防盜門搶劫，他也是絞盡腦汁。每天晚上，在停車位都連續停放兩輛舊車，這樣一來，劫匪不能就近停車、利用汽車撞壞或拉壞鐵門，搶劫費事不少。

非營利機構團結委員會（Unity Council）商業助理阮金（音譯，Jim Nguyen）說，商戶們辛苦經營20到30年時間，已經到達忍耐的極限。讓警員親耳聽到這些治安故事，可以讓他們感受情況有多糟糕，亟需進行治理。