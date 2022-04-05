仍有軍籍 100歲還是中華民國空軍上尉 傳奇空官慶生

眾人準備大蛋糕替朱安琪慶生。（顏闓運提供）

金山灣區 空軍大鵬聯誼會創辦人、曾擔任了四十多年會長的傳奇空官朱安琪（John Angle Chu），4日慶祝百歲生日，包括駐舊金山經文處賴銘琪處長、秘書吳禎祐、退輔會駐美參事倪邦臣、秘書程國峰、金山灣區空軍大鵬聯誼會長顏闓運、北加州 空軍官校校友會長曾勝男、北加州空軍航空技術學校校友會會長鄧天驥、北加州政戰學校校友會唐前會長瞻宇、金山灣區空軍大鵬聯誼魯秘書長國明、大專校聯會前會長胡質淨以及多位灣區僑領，都到朱安琪的住家提他慶祝百歲壽辰。

朱安琪在加州屋崙（Oakland）出生，是在美出生的第二代華人。1939年、當年才16歲的朱安琪從阿拉米達美洲中華航空學校畢業。當時華僑響應捐款抗戰救國，而美國禁止人民私自參加外國軍隊。朱安琪自願放棄美國國籍，並在家長的鼓勵下，與30多位華裔子弟，用華僑集資籌募的船費，回國「共赴國難」。

後來朱安琪經夏威夷輾轉到達雲南昆明，進入中華民國 空軍官校，成為那時全校最年輕的學生。官校畢業後，朱安琪在1941年至1945年在多次會戰中執行任務，與日軍作戰，並多次解救同僚與民眾。國共內戰時，朱安琪曾被共軍擊落，並被俘虜。獲釋後，他申請退役，但由於當時空軍正在萌芽期間，尚未有退役或退休制度，因此那時的總司令、將軍周至柔以個案處理退役申請，批下了「免職留籍」四個字。

也是因為當初朱安琪拿到的空軍離職證明書上，清楚地寫著「免職留籍」，表示朱安琪仍然保留著中華民國空軍上尉的軍籍。因此，朱安琪成為了目前中華民國空軍最老的一位上尉，成為「一百歲的上尉」。

事實上，朱安琪雖然在二次大戰中參軍與軸心國作戰，但在中華民國與美國都無法享受退伍軍人的福利。畢竟朱安琪在美國並未從軍，而在中華民國並未退伍。且朱安琪回中國參加抗戰，沒有了美國籍，戰後想為了再回美國，歷經很多困難。

朱安琪是灣區著名僑領。1949年起每年8月14日空軍節時，他都會約集昔日袍澤一同慶祝，並成立「金山灣區空軍大鵬聯誼會」，擔任了40多年會長。1999年10月時，他曾獲時任美國總統的柯林頓接見，白宮也公開表示對華裔參加二戰的肯定。

百歲的朱安琪成為100歲的上尉。賴銘琪致詞表示，感謝朱安琪上尉對中華民國的付出與貢獻，往後每年朱老先生壽誕，都會親自到府祝賀。朱安琪則表示，「我父親是非常愛國的一個人， 我當然懂得他的心理，我當時去中國參戰是沒有想過會活著回來的。媽媽當然是很傷心，但我走那天，家裡人都不說話，我知道我走了，他們心裡肯定很難過，但當時我只想著救中國要緊。我想，犧牲了我們這一輩，希望以後就沒有戰爭，能夠和平，下一輩可以好好念書、做事，不要再打仗了。」