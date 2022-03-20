「三月瘋」1700份勝負預測全錯 首輪多現以下剋上

舊金山大學核心控衛博耶繳出36分，是球隊的一號得分手。（舊金山大學官網）

國家大學體育協會錦標賽（NCAA Tournament）之所以又被稱作「三月瘋」（March Madness」，一部分原因是因為其單場淘汰的賽制，導致比賽的進程充滿了偶然性。而以「下剋上」的劇情搭配上學生聯賽更純粹的對抗性，造就了三月瘋有著比職業聯賽更高的收視率和觀賞型。

每年國家大學體育協會都會推出預測比賽對局走勢的遊戲，今年全美共提交了超過1700份的預測，然而能完美預測全部63場比賽勝負的也被稱為Perfect Brackets。

在NCAA的歷史上，還從未出現過完美預測的情況。根據計算，填寫處一份完美NCAA對局圖的幾率約為9.2萬億分之一。事實上，這比中彩票的幾率要小得多。截至目前，最接近完美的預測出現在2019賽季，來自俄亥俄州 的尼格爾（Gregg Nigl）正確預測了前49場比賽。

本季三月瘋首輪就出現了很多意想不到的以下剋上的比賽，這也讓NCAA提前宣佈，2022賽季將不會出現完美預測的可能。隨著11號種子愛荷華州立大學（Iowa State University）周五（18日）以59比54力克賽區6號種子路易斯安那州立大學（Louisiana State University），今年最後一份存活的由用戶Bekins24提交的預測也被淘汰了。

2號種子肯塔基大學（Kentucky University）爆冷輸給聖彼得大學（Saint Peter's University）是最令球迷出乎意料的一場對局。肯塔基大學擁有超過3.2萬名學生，而聖彼得大學僅有2300名學生。前者曾拿到過8次全國總冠軍的頭銜，冠軍次數位列全美大學第二，僅次於加州大學 洛杉磯分校（University of California, Los Angeles）。而肯塔基大學在加時中糟糕的罰籃使得球隊最終敗下陣來，六次罰球僅罰進一個，這也從側面體現出大學生運動員在比賽關鍵時刻心態不穩的特點。

被罰籃困擾的同樣還有來自灣區的舊金山大學（University of San Francisco）。今年闖進三月瘋已是該校24年來的首次突破，球隊核心控衛博耶（Jamaree Bouyea）更是繳出了36分的成績，但這並沒有幫助球隊拿到勝利。

三月瘋已進入第二輪的比賽，16強的名單即將出爐。